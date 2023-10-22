В Херсоне раздались взрывы: первые подробности

В Херсоне днем 22 октября раздались взрывы. Оккупанты накрыли огнем город с левобережья Днепра.

Об этом по состоянию на 11:56 сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко. "В Херсоне раздаются взрывы! Армия РФ обстреливает город с временно оккупированного левого берега! Перейдите к более безопасным местам! Берегите себя и своих близких!" – призвал он.

Воздушную тревогу на Херсонщине объявляли в 11:11 утра, по состоянию на 11:30 был объявлен отбой.

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Перед этим около 10:30 враг выпустил четыре управляемые авиабомбы (КАБ) по населенному пункту Херсонского района. К счастью, обошлось без жертв, сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

Кроме того, ночью оккупанты ударили по Станиславу – селу в Херсонском районе. Повреждены более 30 жилых домов, есть разрушение лицея, магазинов, церкви, здания коммунального предприятия. Также есть прилет по линии электропередач и газопровода, рассказал Прокудин.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее в ISW отметили, что российские оккупанты паникуют из-за прорыва воинов Сил обороны Украины на левый берег Херсонщины и хотят помешать продвижению.

– По данным Херсонской ОВА, противник каждые сутки наносит до 38 ударов авиабомбами по населенным пунктам области.

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