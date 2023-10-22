Россияне запускают по Херсонщине до 38 авиабомб каждый день: раньше было 2-3 – ОВА

Российские оккупационные войска ежедневно обстрелами терроризируют гражданское население Херсонской области. Враг каждые сутки наносит до 38 ударов авиабомбами по населенным пунктам, которые находятся под контролем Украины.

Об этом в эфире телемарафона 21 октября рассказал спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников. Он отметил, что в последнее время количество авиабомб, которыми противник бьет по региону, сильно возросло.

"Такого количества авиабомб, которые сейчас летят на Херсонскую область, никогда не было, если раньше выпускали 2-3 в сутки, то сейчас уже 38", – говорит Толоконников.

Так, по состоянию на 16:00 21 октября с полуночи по Херсонщине было запущено уже 24 управляемых авиабомбы. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Это вооружение очень опасно, так как снаряды летят очень низко и быстро запускаются, из-за чего их практически невозможно сбить.

Кроме того, авиабомбы приводят к значительным разрушениям. "Если они попадают в дом, то от дома ничего не остается, и рядом рушатся дома взрывной волной", – отметил спикер ОВА.

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Как сообщал OBOZ.UA:

– Войска РФ в ночь на 18 октября сбросили на село Новоберислав Херсонской области шесть управляемых авиабомб из трех самолетов Су-34. Вследствие вражеской атаки погиб 63-летний местный житель.

– 19 октября российские оккупационные войска ударили из авиации по Бериславу Херсонской области. Захватчики запустили по мирным людям 10 авиабомб.

– Российские оккупационные войска в ночь на 21 октября ударили по селу Молодежное Херсонской городской территориальной громады. Удар пришелся на местную школу.

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