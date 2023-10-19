Войска РФ выпустили 10 авиабомб по Бериславу в Херсонской области: ранены две женщины

Российские оккупационные войска ударили по авиации по Бериславу Херсонской области. Захватчики запустили по мирным людям 10 авиабомб.

В результате ранения получили две женщины. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"По Бериславу враг выпустил 10 авиабомб. Травмы получили две женщины", – говорится в сообщении.

В частности, 68-летняя местная жительница получила минно-взрывную травму, огнестрельный открытый перелом, черепно-мозговую травму и другие повреждения. Медики продолжают проводить диагностику.

Кроме того, с ранениями конечностей и минно-взрывной травмой в больницу доставлена женщина 55 лет.

Также в городе повреждены служебные автомобили.

В то же время еще две управляемые авиабомбы попали по селу Веселое. Как добавил Прокудин, последствия этого удара устанавливаются.

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Напомним, войска Российской Федерации в ночь на 18 октября сбросили на село Новоберислав Херсонской области шесть управляемых авиабомб из трех самолетов Су-34. В результате вражеской атаки погиб 63-летний местный житель.

Как писал OBOZ.UA:

– Днем 17 октября террористические войска РФ нанесли удар по Днепровскому району Херсона, из-за чего пострадали трое мирных жителей.

– 15 октября ВС РФ ударили по объекту критической инфраструктуры в Херсоне. Из-за обстрела в ряде районов города исчез свет, возникли перебои с водоснабжением, мобильной связью, интернетом.

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