Шесть украинских "Фламинго" поразили цели в РФ: свежая статистика

На рассвете 27 июня украинские ракеты FP-5 "Фламинго" атаковали российский федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады" в Волгограде. Из пяти запущенных ракет в цель попали три.

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Об этом свидетельствуют обнародованные результаты спутниковых снимков. Информацию приводят аналитики DniproOsint.

Последствия удара по Волгограду

Предварительные геоинформационные данные показали, что ракеты попали в три объекта комплекса, в частности, цех № 2, производственный корпус цеха № 38, а также еще один цех неустановленного назначения.

По официальной информации губернатора области Андрея Бочарова, пострадали 10 человек.

Комплекс выпускает артиллерийскую и ракетную технику и имеет критически важное значение для российского ВПК. По открытым данным, это единственный завод в России, производящий пусковые установки для ОТРК "Искандер".

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Что известно об атаке на Волгоград

В 03:25 утра в Волгоградской области объявили о "ракетной опасности" и приостановили работу местного аэропорта. И вскоре в регионе, в частности в Волгограде, раздались взрывы. После этого в небо поднялся дым.

"Титан-Баррикады" входит в состав госкорпорации "Роскосмос" и, по данным ASTRA, является одним из ключевых и наиболее засекреченных заводов российского ОПК. Он относится к предприятиям по производству вооружений полного цикла: от проектирования и опытно-конструкторских работ до серийного производства.

"Каждый российский оборонный объект, работающий на войну против Украины, — это законная цель для наших дальнобойных санкций. Сегодня ночью ракеты FP-5 "Фламинго" успешно поразили предприятие "Титан-Баррикады" в Волгограде. Это крупный промышленный комплекс, где враг производит артиллерийские системы и специальную военную технику, в частности элементы пусковых ракетных установок для ударов по нашим людям", – прокомментировал удар президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, что в июне Украина нанесла рекордное количество воздушных ударов по производственным объектам российского военно-промышленного комплекса. Последней стала атака на завод "Титан-Баррикады" в Волгограде.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне украинские дроны атаковали Тульскую область России. Под ударом оказался химзавод "Азот" в Новомосковске.

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