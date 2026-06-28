Украина установила рекорд ударов по российскому ВПК: сколько за июнь

В июне Украина нанесла рекордное количество авиаударов по объектам российского военно-промышленного комплекса. Последней стала атака на завод "Титан-Баррикады" в Волгограде.

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Об этом сообщает российское оппозиционное издание "Агенство". По данным журналистов, начатая кампания по принуждению кремлевского режима к окончанию войны может преследовать цель не только блокировать поставки во временно оккупированный Крым, но и значительно ослабить военную машину России.

Что известно

По имеющейся информации, власти Волгоградской области официально не заявляли, какое именно из предприятий было поражено. Губернатор Андрей Бочаровсообщил, что в результате атаки повреждены "производственные объекты одного из предприятий".

В то же время Владимир Зеленский заявил, что ВСУ атаковали завод "Титан-Баррикады" ракетами "Фламинго". Там разрабатывают, испытывают и производят пусковые установки для межконтинентальных ракет "Ярс", "Тополь" и "Сармат", а также пусковые установки "Искандер". Газета Financial Times предполагает, что он причастен к созданию ракеты "Орешник".

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Другие атаки в июне

В июне атакам подверглись еще 11 предприятий:

в ночь на 3 июня ВСУ атаковали завод "Прогресс" в Мичуринске . Предприятие выпускает оборудование для систем управления ракетной и авиационной техникой;

в . Предприятие выпускает оборудование для систем управления ракетной и авиационной техникой; 4 июня подвергся атаке завод "Эластик" в Рязанской области . Там производят авиабомбы, артиллерийские снаряды, управляемые модули для КАБ;

в . Там производят авиабомбы, артиллерийские снаряды, управляемые модули для КАБ; 10 июня ВСУ нанесли ракетный удар по заводу " ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах, где производят спутниковые ГНСС-приемники и антенны для дронов и ракет "Искандер" и "Калибр";

в Чебоксарах, где производят спутниковые ГНСС-приемники и антенны для дронов и ракет "Искандер" и "Калибр"; 11 июня под удар попал комплекс " Экран-оптические системы" , производящий компоненты приборов ночного видения;

, производящий компоненты приборов ночного видения; 12 июня был нанесён удар по заводам " Тольяттикаучук" и " Нижнекамскнефтехим", которые входят в реестр оборонных предприятий Минпромторга;

которые входят в реестр оборонных предприятий Минпромторга; Химзавод "Азот" в Новомосковске подвергся атакам 14 и 26 июня. Он производит уксусную и серную кислоты, которые используются в производстве артиллерийских снарядов;

в атакам 14 и 26 июня. Он производит уксусную и серную кислоты, которые используются в производстве артиллерийских снарядов; 22 июня Украина нанесла удар по "Воронежскому заводу полупроводниковых приборов-Сборка". Там производят электронные компоненты для российских ракетных и зенитных комплексов.

Также 24 июня были атакованы газоперерабатывающий и гелиевый заводы в Оренбурге. Генштаб ВСУ заявлял, что первый производит очищенный природный газ и серу, которая используется для производства взрывчатки и черного пороха. Второй извлекает из газа этан.

Всего с начала года по объектам ВПК РФ было нанесено не менее 48 воздушных ударов. Вторым по интенсивности ударов стал март – 11 ударов. В январе и мае было по пять ударов, в феврале и апреле — по семь.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 27 июня ракеты "Фламинго" атаковали завод в Волгограде, задействованный в производстве ракетных комплексов. На предприятии зафиксированы серьезные разрушения.

Также накануне СБУ во второй раз за месяц нанесла удар по нефтеперекачивающей станции "Второво", которая обеспечивает топливом Москву.

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