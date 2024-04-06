Шли на Киев: в сети показали, как двигались ракеты РФ во время утренней массированной атаки

Большинство российских ракет ночью 6 апреля направлялось на Киев. Они постоянно кружили и меняли направление, чтобы усложнить работу украинской ПВО.

Аналитический анализ и инфографику ночных обстрелов опубликовал Telegram-канал Tracking. Отмечается, что к атаке были привлечены ракеты Х-101/555, "Калибры", а также 32 БПЛА "Shahed".

"Ракеты шли к цели (Киев) с частой сменой движения с целью усложнения работы сил ПВО", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 6 апреля силы противовоздушной обороны сбили 28 из 32 ударных дронов и 3 из 6 ракет, которыми государство-террорист атаковало Украину.

По его словам, вражеские БПЛА летели из районов Приморско-Ахтарск и Курск в России, ракеты С-300 запускали из Белгородской области, две крылатые ракеты Х-101/Х-555 – из самолетов стратегической авиации из Саратовской области и еще одна крылатая ракета "Калибр" – из акватории Черного моря.

В Силах обороны юга сообщили, что в их зоне напряженная боевая работа сил и средств противовоздушной обороны длилась 5 часов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Россияне ударили ракетами и "Шахедами" по Харьковской области. Попадания зафиксированы в Харькове и Дергачевской громаде. В областном центре есть погибшие и раненые.

– В ОК "Юг" сообщили, что атака "Шахедами" по Украине 6 апреля была достаточно нетипичной. На этот раз враг сконцентрировался на Херсонщине – прифронтовой области.

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