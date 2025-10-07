Шмыгаль показал новую версию ракеты 'Нептун': чем она отличается от предыдущих. Фото

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль и его команда показали иностранным гостям способности украинского производства оружия. Среди них была в том числе и новая версия отечественной крылатой ракеты "Нептун".

Представителям стран-партнеров продемонстрировали дроны, боеприпасы, ракеты, роботов, артиллерию и бронированные машины – то, что мы производим сейчас, и то, что готовы производить совместно с другими государствами. Об этом Шмыгаль рассказал 7 октября в своем Telegram-канале.

"Вместе с командой презентовали возможности украинского производства оружия премьер-министру Литвы Инге Ругинене, представителям НАТО и другим уважаемым иностранным гостям. Среди них министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, министр промышленности, бизнеса и финансовых дел Дании Мортен Бедскоу, государственный секретарь Минобороны Норвегии Андреас Флем", – написал он.

По словам Шмыгаля, им продемонстрировали готовые решения, которые поражают врага на фронте и в тылу. Наши производители представили собственные изделия, которые уже завтра могут производиться в странах-партнерах в рамках программы Build with Ukraine.

"Мы призываем государства-партнеры инвестировать в развитие арсенала свободного мира. Строить вместе с Украиной. Оружие Украины – оружие свободного мира", – подчеркнул министр обороны Украины.

Что известно о новой версии ракеты "Нептун"

Как пишет "Милитарный", иностранным гостям показали ранее неизвестную версию отечественной крылатой ракеты "Нептун". Она отличается визуальными особенностями, в частности, двумя боковыми выпуклостями. Их точное назначение не разглашается.

По одной из версий, эти элементы предназначены для установки дополнительных топливных баков. Defence Express также пишет, что утолщение – это, с большой долей вероятности, конформные баки с топливом, которые позволяют увеличивать дальность полета ракеты.

Учитывая классические градации целевых дальностей, там предположили, что новый "Пузатый Нептун" может лететь на 500 км.

"Обновленная ракета оснащена модернизированной системой наведения. На маршевом участке полета управление осуществляется с помощью улучшенной спутниковой системы позиционирования, что повышает точность поражения целей. Финальный этап полета обеспечивается инфракрасной системой самонаведения, которая повышает эффективность поражения даже в сложных условиях радиоэлектронной борьбы", – сказано в материале.

Также новая версия короче "Длинного Нептуна", который продемонстрировали в августе этого года. Последний получил увеличенные габариты благодаря использованию большего количества топлива. Из-за этого вырос диаметр корпуса и общая длина ракеты.

Мы писали о том, что на интерактивной выставке был показан украинский ракетный комплекс "Нептун-Д" с его крылатой ракетой РК360Л – так называемый "Длинный Нептун". Во время демонстрации комплекса впервые были обнародованы точные дальность и вес боевой части украинской крылатой ракеты – тысяча километров и 260 кило соответственно.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 29 сентября украинские силы нанесли прицельный удар по российскому Карачевскому заводу "Электродеталь" в Брянской области. Для атаки была использована крылатая ракета "Нептун".

