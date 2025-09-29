В ВМС уточнили, чем Украина нанесла удар по заводу 'Электродеталь' в Брянской области

В ночь на 29 сентября украинские силы нанесли прицельный удар по российскому Карачевскому заводу "Электродеталь" в Брянской области. Для атаки была использована крылатая ракета "Нептун".

Именно она точно уничтожила объект военно-промышленного комплекса России. Об этом сообщил командующий ВМС ВС Украины Алексей Неижпапа.

"Корректируем работу оборонных заводов РФ. Ночью наш "Нептун" метко отработал по российскому Карачевскому заводу "Электродеталь", – говорится в сообщении.

Предприятие "Электродеталь" является важным звеном в производственной цепи, обеспечивающей армию РФ компонентами для вооружения и техники. Его вывод из строя – еще один шаг к ослаблению оборонного потенциала противника.

"Минус еще одно звено в цепи обеспечения врага. Все, что работает на войну против Украины – будет уничтожено!" – добавил Неижпапа.

Стоит отметить, что в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины также подтвердили удар по Карачевскому заводу "Электродеталь" в Брянской области РФ. Предприятие производит продукцию для нужд российской армии.

Местные жители сняли последствия атаки по заводу, которые подтверждают, что там произошло серьезное возгорание. В то же время OSINT-расследователи утверждают, что горело в цехах предприятия.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 27 сентября на территории Чувашской Республики РФ зафиксирована атака беспилотников на объект топливной инфраструктуры. Удару подверглась нефтеперекачивающая станция возле поселка Конар Гражданского округа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!