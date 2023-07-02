'Шойгу, где коровы?!' Буряты в Крыму объявили сбор на корову, чтобы прокормить оккупантов

"Волонтеры" из Бурятии в Крыму объявили о сборе средств на покупку коровы. Ее мясо планируют пустить на приготовление обедов для российских оккупантов в Армянске.

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Пока на покупку коровы, которая по замыслу бурят должна пойти на то, чтобы кормить голодных захватчиков в течение "трех, а то и четырех месяцев" удалось собрать лишь часть необходимой суммы, при этом волонтеры решили "навариться" и завысили необходимую цену почти на треть. На сбор, достойный "сверхдержавы" и "второй армии мира", обратил внимание журналист Юрий Бутусов.

"Волонтеры из Бурятии объявили сбор на корову. Ее мясо пойдет на обеды для российских солдат в Армянске.... Похоже, в армии РФ не хватает не только мозгов и боеприпасов, но и еды. "Шойгу! Герасимов! Где коровы???" – иронизирует журналист.

Как рассказал один из российских пабликов, корова срочно понадобилась сотрудникам так называемой бурятской юрты "Солдатский привал", которая начала работу в крымском Армянске в прошлом году. Выходцы из Бурятии ездят в Крым посменно, чтобы "кормить российских военнослужащих домашними обедами".

Каждый день на бурятские "домашние обеды", пишет паблик, приходят сотни оккупантов.

И 29 июня бурятские "волонтеры" бросили клич на "доброе дело".

"Милые друзья, дорогие привальцы! Всем мира! Нам поступило предложение, от которого мы не можем отказаться! У нас есть возможность купить целую корову всего за 70 000 рублей. Просим каждого не остаться в стороне... этого мяса нам хватит на 3 , а то и 4 месяца... Спасибо вам за помощь.. ВЕРИМ В ваши добрые сердца", – написали "волонтеры".

За два дня сбора россияне раскошелились всего на 22 тысячи рублей. При этом на "Авито" корову во временно оккупированном Крыму можно купить за 50-55 тысяч рублей, так что "волонтеры", судя по всему, не забыли заложить в "выгодное предложение" и "маржу" для себя в размере почти в треть от стоимости скота.

Напомним, ранее сообщалось, что в России две женщины избили девушку за "обольстительный" купальник. Пока две массивные разъяренные россиянки били свою жертву, в том числе и ногами, очевидцы снимали все на видео, но не вступились.

Впоследствии стало известно, что причиной нападения могло стать то, что пострадавшую и ее подругу спутники россиянок угостили шашлыком. Российские паблики тут же начали оправдывать нападающих тем, что, мол, их жертва их "спровоцировала" тем, что выпивала с подругами пиво, цеплялась к компаниям на пляже и курила вейп. На то, что избивали девушку россиянки, материли ее, не выпуская при этом сигарет из зубов, в присутствии своих детей, пропагандисты внимания не обратили.