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"Шойгу, где коровы?!" Буряты в Крыму объявили сбор на корову, чтобы прокормить оккупантов

Лилия Рагуцкая
War
3 минуты
1,2 т.
'Шойгу, где коровы?!' Буряты в Крыму объявили сбор на корову, чтобы прокормить оккупантов

"Волонтеры" из Бурятии в Крыму объявили о сборе средств на покупку коровы. Ее мясо планируют пустить на приготовление обедов для российских оккупантов в Армянске.

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Пока на покупку коровы, которая по замыслу бурят должна пойти на то, чтобы кормить голодных захватчиков в течение "трех, а то и четырех месяцев" удалось собрать лишь часть необходимой суммы, при этом волонтеры решили "навариться" и завысили необходимую цену почти на треть. На сбор, достойный "сверхдержавы" и "второй армии мира", обратил внимание журналист Юрий Бутусов.

"Волонтеры из Бурятии объявили сбор на корову. Ее мясо пойдет на обеды для российских солдат в Армянске.... Похоже, в армии РФ не хватает не только мозгов и боеприпасов, но и еды. "Шойгу! Герасимов! Где коровы???" – иронизирует журналист.

Как рассказал один из российских пабликов, корова срочно понадобилась сотрудникам так называемой бурятской юрты "Солдатский привал", которая начала работу в крымском Армянске в прошлом году. Выходцы из Бурятии ездят в Крым посменно, чтобы "кормить российских военнослужащих домашними обедами".

Каждый день на бурятские "домашние обеды", пишет паблик, приходят сотни оккупантов.

И 29 июня бурятские "волонтеры" бросили клич на "доброе дело".

"Милые друзья, дорогие привальцы! Всем мира! Нам поступило предложение, от которого мы не можем отказаться! У нас есть возможность купить целую корову всего за 70 000 рублей. Просим каждого не остаться в стороне... этого мяса нам хватит на 3 , а то и 4 месяца... Спасибо вам за помощь.. ВЕРИМ В ваши добрые сердца", – написали "волонтеры".

"Шойгу, где коровы?!" Буряты в Крыму объявили сбор на корову, чтобы прокормить оккупантов

За два дня сбора россияне раскошелились всего на 22 тысячи рублей. При этом на "Авито" корову во временно оккупированном Крыму можно купить за 50-55 тысяч рублей, так что "волонтеры", судя по всему, не забыли заложить в "выгодное предложение" и "маржу" для себя в размере почти в треть от стоимости скота.

"Шойгу, где коровы?!" Буряты в Крыму объявили сбор на корову, чтобы прокормить оккупантов
"Шойгу, где коровы?!" Буряты в Крыму объявили сбор на корову, чтобы прокормить оккупантов
"Шойгу, где коровы?!" Буряты в Крыму объявили сбор на корову, чтобы прокормить оккупантов
"Шойгу, где коровы?!" Буряты в Крыму объявили сбор на корову, чтобы прокормить оккупантов

Напомним, ранее сообщалось, что в России две женщины избили девушку за "обольстительный" купальник. Пока две массивные разъяренные россиянки били свою жертву, в том числе и ногами, очевидцы снимали все на видео, но не вступились.

Впоследствии стало известно, что причиной нападения могло стать то, что пострадавшую и ее подругу спутники россиянок угостили шашлыком. Российские паблики тут же начали оправдывать нападающих тем, что, мол, их жертва их "спровоцировала" тем, что выпивала с подругами пиво, цеплялась к компаниям на пляже и курила вейп. На то, что избивали девушку россиянки, материли ее, не выпуская при этом сигарет из зубов,  в присутствии своих детей, пропагандисты внимания не обратили.

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