Шойгу якобы побывал на фронте и заявил, что ''впереди много дел''. Видео

Один из главных российских военных преступников, глава минобороны РФ Сергей Шойгу якобы побывал в зоне боевых действий в Украине. Кремлевские пропагандисты выдали, что он якобы "проинспектировал российскую группировку войск "Восток".

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Также Шойгу устроил показуху с награждением оккупантов, которые пришли в Украину убивать мирных жителей и разрушать города. О "визите" министра обороны РФ заявили пропагандисты Кремля (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Обращаясь к российским террористам, которые вторглись в Украину с войной, Шойгу заявил, что их награды "заслуженные" и оккупанты их "достойны". Также военный преступник выдал, что "впереди много дел" и пожелал оккупантам "возвращаться живыми домой".

Примечательно, что российские пропагандисты не единожды снимали сюжеты о якобы визите Шойгу на временно оккупированную территорию Украины. В этот раз они заявили, что военные преступник побывал "на Южно-Донецком направлении в зоне СВО".

Напомним, министерство обороны РФ издало указания для ведущих пропагандистских СМИ относительно "правильного" освещения войны в Украине. Прежде всего им приказали хвалить министра обороны Сергея Шойгу и командующего оккупационными войсками Валерия Герасимова.

Рранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу вручил погоны командующему Восточным военным округом генералу Рустаму Мурадову, который "похоронил" под Угледаром элитную бригаду российских морпехов.

Как сообщал OBOZREVATEL, зять министра обороны страны-террориста России Сергея Шойгу Алексей Столяров лайкнул в запрещенной на территории РФ социальной сети Instagram антивоенный пост. Также он назвал россиян, которые поддерживают геноцидную войну РФ против Украины, "Z-быдлом".

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