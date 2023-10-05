Шойгу заявил, что оккупанты собрали еще девять резервных полков для войны против Украины
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что оккупанты собрали еще девять резервных полков для войны против Украины. Сейчас они проходят подготовку.
Об этом сообщили российские СМИ. В частности, по словам Шойгу, девять полков были набраны из контрактников.
"Если возвращаться к контрактникам, у нас, как это и было решено генеральным штабом РФ, сформированы по каждой группировке резервные полки. На сегодняшний день у нас готовятся девять резервных полков и идет их естественное, постоянное пополнение", – сказал он. он.
Кроме того, российский министр утверждает, что захватчикам удалось набрать и добровольцев для войны.
"Добровольцы. За это время у нас набрано 38 тысяч добровольцев. Люди приходят высокомотивированные, готовые к выполнению боевых задач. У кого-то уже есть боевой опыт, потому что многие добровольцы, завершив полугодовой контракт, возвращаются на второй, а есть те, кто возвращаются третий раз", – сказал он.
Шойгу также заявил, что россияне набрали много "добровольцев-женщин". В основном, по его словам, это "врачи, медицинские работники".
Ранее в Институте изучения войны информировали, что в России с 1 октября стартует вторая волна мобилизации резервов перед полугодовым осенним призывом. Аналитики подчеркнули, что это один из способов Кремля побуждать или заставить россиян подписать "добровольные" контракты с ВС РФ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– 11 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что в ближайшее время Россия, вероятно, приступит к массовой принудительной мобилизации населения на временно оккупированных ею территориях. По разным оценкам, на войну россияне могут призвать от 400 до 700 тысяч человек.
– В британской разведке сообщили, что мобилизация граждан на войну против Украины бьет по экономике страны-агрессора. Нехватка рабочей силы в сфере промышленности РФ достигла нового максимума.
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