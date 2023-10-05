Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что оккупанты собрали еще девять резервных полков для войны против Украины. Сейчас они проходят подготовку.

Об этом сообщили российские СМИ. В частности, по словам Шойгу, девять полков были набраны из контрактников.

"Если возвращаться к контрактникам, у нас, как это и было решено генеральным штабом РФ, сформированы по каждой группировке резервные полки. На сегодняшний день у нас готовятся девять резервных полков и идет их естественное, постоянное пополнение", – сказал он. он.

Кроме того, российский министр утверждает, что захватчикам удалось набрать и добровольцев для войны.

"Добровольцы. За это время у нас набрано 38 тысяч добровольцев. Люди приходят высокомотивированные, готовые к выполнению боевых задач. У кого-то уже есть боевой опыт, потому что многие добровольцы, завершив полугодовой контракт, возвращаются на второй, а есть те, кто возвращаются третий раз", – сказал он.

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Шойгу также заявил, что россияне набрали много "добровольцев-женщин". В основном, по его словам, это "врачи, медицинские работники".

Ранее в Институте изучения войны информировали, что в России с 1 октября стартует вторая волна мобилизации резервов перед полугодовым осенним призывом. Аналитики подчеркнули, что это один из способов Кремля побуждать или заставить россиян подписать "добровольные" контракты с ВС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 11 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что в ближайшее время Россия, вероятно, приступит к массовой принудительной мобилизации населения на временно оккупированных ею территориях. По разным оценкам, на войну россияне могут призвать от 400 до 700 тысяч человек.

– В британской разведке сообщили, что мобилизация граждан на войну против Украины бьет по экономике страны-агрессора. Нехватка рабочей силы в сфере промышленности РФ достигла нового максимума.

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