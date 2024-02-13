Шольц: Германия будет иметь наибольшие расходы на оборону в Европе

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что немецкое правительство увеличит военные расходы и выполнит свое обязательство тратить 2% ВВП на оборону. По его словам, оборонная промышленность Германии и Европы должна перейти на массовое производство оружия, что засвидетельствовала война в Украине и отчаянные усилия производителей удовлетворить спрос на боеприпасы.

С соответствующим заявлением Шольц выступил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Берлине в понедельник, 12 февраля. Как заверил Шольц, вооруженные силы Германии уже сейчас в состоянии осуществлять заказы со сроком исполнения "в конце 2020-х и 2030-х годов".

"Таким образом, Германия точно будет иметь самые большие расходы на оборону в Европе", – сказал он.

Кроме того, в понедельник Шольц выступал на церемонии закладки фундамента нового крупного завода Rheinmetall по производству оружия. Он предупредил, что те, кто хочет мира, должны иметь возможность сдерживать агрессоров, передает ВВС.

Такое заявление прозвучало после того, как 45-й президент США Дональд Трамп вызвал возмущение среди союзников США, предположив, что Вашингтон может не защитить другие страны НАТО, которые не тратят достаточно средств на оборону от потенциальной агрессии России.

"Мы должны перейти от производства к крупномасштабному производству оборонной техники. Не только Соединенные Штаты, но и все европейские страны должны сделать еще больше для поддержки Украины. Данных на данный момент обещаний недостаточно. Одной мощи Германии недостаточно", – сказал Шольц, слова которого приводит Reuters.

Он добавил, что наращивание оборонного производства "крайне необходимо, потому что, какой бы суровой ни была реальность, мы живем не в мирные времена".

Шольц также призвал страны Европы объединить свои заказы на вооружение, чтобы помочь отрасли выполнить долгосрочные обязательства.

"Если я захочу купить VW Golf через два-три года, то сегодня я знаю: он будет существовать. Возможно, мне придется ждать его три или шесть месяцев, но тогда машина окажется во дворе. Но производство вооружений работает не так. Танков, гаубиц, вертолетов и зенитных систем нет где-то на полке", – заявил Шольц.

При этом он заявил, что "в связи с недавними событиями" любой пересмотр положения НАТО о коллективной обороне "безответственен, опасен и отвечает только интересам России".

"Никто не должен играть или торговаться с безопасностью Европы", – сказал канцлер.

Rheinmetall, один из крупнейших производителей артиллерийских и танковых снарядов в мире, начал наращивать производство после вторжения РФ в Украину. Компания инвестирует в новый завод в коммуне Унтерлюсс в Нижней Саксонии на севере Германии более 300 млн евро, там планируют производить 200 тыс. снарядов в год.

Однако генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что пройдет десятилетие, прежде чем Европа будет снова готова себя защитить.

"Строительство нашего нового завода является прямым результатом перемен. ...Пока идет война, нам надо помогать Украине, а затем нам понадобится минимум пять лет и на самом деле десять лет, чтобы по-настоящему пополнить запасы", – заявил он.

На церемонии начала строительства завода присутствовали также министр обороны Германии Борис Писториус и премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее ЕС признал несостоятельность поставить в Украину миллион боеприпасов до марта 2024 года. На фоне срыва поставок все чаще рассматривается возможность закупки снарядов.

На днях в ЕС анонсировали масштабные поставки снарядов для Украины уже в феврале. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что из обещанного миллиона возможно поставить 524 тыс. снарядов в начале марта – это 52% от планируемых объемов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!