Шольц отверг возможность каких-либо переговоров о мире без участия Украины и рассказал о помощи Киеву

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что переговоры об окончании войны невозможны без участия Украины. В то же время он подчеркнул, что в Европейском Союзе по этому вопросу царят разные мнения.

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Также глава немецкого правительства рассказал о решениях, которые помогут поддержать обороноспособность Украины. Об этом Шольц заявил после неформального саммита ЕС в Будапеште, сообщает Deutsche Welle.

Канцлер подчеркнул, что никаких переговоров о мире в Украине без участия обороняющейся от агрессии РФ страны не должно быть. Шольц заявил, что решение вопроса об окончании войны можно найти только вместе с Украиной.

"Украина подверглась нападению. Она приняла решение быть европейским государством, государством, входящим в Европейский Союз и разделяющим его ценности демократии и верховенства закона", – заявил Шольц.

При этом он добавил, что н саммите были высказаны разные мнения по этому вопросу. В частности, Шольц указал на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, выступающего против поставок оружия Украине.

Немецкий канцлер сообщил, что в Евросоюзе уже созданы условия для предоставления Украине кредита на 50 миллиардов долларов. Шольц отметил, что эти средства позволят Украине обеспечить обороноспособность независимо от финансовых ограничений отдельных стран или развития политической ситуации.

Ранее сообщалост, что распад правящей коалиции в Германии был спровоцирован внутренними противоречиями по поддержке Украины. Позиция федерального канцлера Олафа Шольца, препятствующего эффективной военной помощи Украине, не нравится коалиционным партнерам СДПГ, которую он представляет.

Напомним, кандидат в канцлеры Германии заявил, что готов передать Украине Taurus, однако только при условии: прежде чем Берлин начнет передачу этих ракет, нужно дать 24 часа российскому диктатору Владимиру Путину на решение об отказе от атак на гражданские и инфраструктурные объекты на территории нашего государства.