Шольц поддержал идею Борреля использовать замороженные активы РФ на закупку оружия для Украины

Доходы от замороженных российских средств в Европейском Союзе можно в будущем использовать для закупки вооружения во всем мире в пользу Украины. С этим согласился канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Об этом сообщает Reurers. В понедельник, 6 мая, аналогичное мнение высказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Есть договоренность об использовании около 90% российских средств на нужды украинской обороны. Поэтому нет никаких обязательств по закупкам в Европе, – отметил Шольц после встречи с премьер-министрами стран Балтии в Риге.

Политик добавил, что говорится о нескольких миллиардах евро в год, добавив, что амуниция и оружие должны закупаться не только в Европе.

"Сейчас, на самом деле, важно, так это то, что оружие может быть доставлено быстро, а не тогда, когда это происходит только после строительства нового завода", – подытожил свое мнение Шольц.

Ранее Жозеп Боррель предложил инвестировать доходы от российских активов в оборонные заводы Украины.

"Эти деньги должны быть направлены в Украину, чтобы украинцы могли производить продукцию самостоятельно, на своей территории, близко к своим нуждам. Это позволит сэкономить на расходах на транспортировку и избежать задержек", – подчеркнул Боррель.

Как писал OBOZ.UA:

– Страны G7 больше не обсуждают полную конфискацию замороженных российских активов – несмотря на то, что Украина настаивает на этом. Там изучают альтернативные способы получения финансирования из замороженных средств, считает издание Financial Times.

– Институт изучения войны также отмечал, что Берлин хочет избежать новых исков за преступления нацистов времен Второй мировой, поэтому выступает против конфискации активов РФ.

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