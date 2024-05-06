Боррель предложил интегрировать укроборонпром в европейскую оборонную экосистему: что это значит

Оборонную промышленность Украины следует интегрировать в экосистему европейской оборонной индустрии. Для этого украинские военные заводы должны "производить быстрее и больше".

Так считает верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом он заявил в начале проходящего 6 мая в Брюсселе Форума оборонной промышленности ЕС-Украина.

"Здесь присутствует более 140 фирм из 25 разных стран. Цель этого форума состоит в том, чтобы объединить мощности украинской промышленности с европейской. Мы должны увидеть, каковы возможности использования европейского финансирования, чтобы производить больше и быстрее, если возможно, непосредственно в Украине", – заявил Боррель

В то же время он признал, что из-за российской войны в Украине любое производство оружия в стране связано с риском, однако отметил заинтересованность большого количества европейских компаний, присутствие которых на форуме является признаком того, что они видят возможности в сотрудничестве с Украиной.

Безусловно, Украина – страна в состоянии войны, и Россия нацелена на промышленные мощности. Мы должны обеспечить мощности для защиты и мощности для увеличения производства", – отметил Боррель.

Кроме того, Боррель поддержал закупку странами ЕС оружия для Украины у украинского ОПК

"Дания показала пример, начав путь прямого инвестирования в украинскую оборонную индустрию. Это путь, по которому нужно идти. Закупка оборудования у украинских компаний или у совместных европейских и украинских предприятий, созданных в Украине, это вариант, который мы будем изучать вместе со странами-членами ", – заявил евродипломат.

По его мнению, если оборудование, в котором нуждается Украина, может быть быстро изготовлено украинской оборонной промышленностью, то нужно покупать.

"Давайте поможем им производить оборудование на дому", – добавил он.

Он предложил инвестировать доходы от российских активов в оборонные заводы Украины.

"Эти деньги должны быть направлены в Украину, чтобы украинцы могли производить продукцию самостоятельно, на своей территории, близко к своим нуждам. Это позволит сэкономить на расходах на транспортировку и избежать задержек", – резюмировал свое мнение Боррель.

Справка

В форуме принимают участие 140 компаний из 25 стран. Боррель призвал их объединить свои мощности с украинскими и пообещал финансирование такой совместной работы. В ходе выступления чиновник также рассказал, что в этом году ЕС откроет в Киеве офис военных инноваций, который будет заниматься установлением контактов между европейскими стартапами и оборонными предприятиями Украины.

Напомним, в начале весны Европейская комиссия представила первую в истории Европейскую оборонно-промышленную стратегию на уровне ЕС, предусматривающую тесное привлечение Украины. ЕС предложил инвестировать доходы от российских активов в оборонные заводы Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина планирует запустить собственное производство 155-мм снарядов стандарта НАТО, которых Силам обороны "не хватает" на фронте. Предварительно процесс может стартовать не ранее второй половины 2024 года.

Впрочем, в британской разведке считают, что Кремль пытается помешать развитию украинской оборонной промышленности, которая имеет потенциал в будущем выйти на уровень, когда сможет самостоятельно обеспечивать свои потребности. Этому также способствуют задержки в оказании западной помощи, что открыло возможность России для ударной кампании по Украине и нового наступления.

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