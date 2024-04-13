Война в Украине – нерешительность Запада создала для РФ возможность нового наступления – ISW

Кремль пытается помешать развитию украинской оборонной промышленности, имеющей потенциал в будущем выйти на уровень, когда сможет самостоятельно обеспечивать свои потребности. Этому также способствуют задержки в оказании западной помощи, что открыло России возможность для ударной кампании по Украине и нового наступления.

Об этом пишут аналитики института изучения войны (ISW). Россия активизировала массированные атаки на украинские энергетические объекты, поскольку сильная оборонная промышленность может позволить Украине эффективно защищаться от России собственным оружием и снизить зависимость от западной помощи.

"Недавняя российская ударная кампания ухудшает мощность Украины по производству электроэнергии… Путин, вероятно, надеется предотвратить выход украинской оборонной промышленности на уровень почти самообеспечения в долгосрочной перспективе, поскольку мощная оборонная промышленность может поставить Украину в надежную позицию для защиты от будущей российской агрессии и значительно снизить зависимость Украины от западной помощи", – говорится в отчете.

В Институте изучения войны (ISW) пишут, что в будущем Украина может не нуждаться в передаче значительных пакетов помощи от США на неограниченный срок, если Украина сможет эффективно расширить свой собственный оборонный промышленный потенциал.

Однако предоставление систем противовоздушной обороны и ракет для Украины Западом сейчас имеет решающее значение для ее способности защитить энергетику, инфраструктуру и развитие оборонной промышленности от российских ударов.

"Значительные задержки западной помощи, частично из-за успешных российских информационных операций и нерешительности Запада, создали возможность для наступательных операций России и ударной кампании России", – отмечают в ISW.

Ранее сообщалось, что в последние дни ситуация на фронте на востоке Украины существенно обострилась. Оккупационные силы активизировали наступательные действия, неоднократные попытки атак происходят, в частности, на Лиманском, Бахмутском, Покровском направлениях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!