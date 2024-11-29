Шольц рассказал Зеленскому, о чем говорил с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем, в ходе которого была обсуждена дальнейшая поддержка Украины в борьбе с российской агрессией и подходы к принуждению России к миру. Шольц также поделился деталями своей недавней беседы с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

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Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале. Зеленский поблагодарил Германию за предоставление систем противовоздушной обороны Patriot и IRIS-T, которые уже защищают украинские города от российских атак и спасают тысячи жизней.

"Провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем и поблагодарил за лидерство в помощи Украине системами ПВО – очень эффективные "Пэтриоты" и IRIS-T, которые уже спасли тысячи жизней. Благодарен канцлеру за готовность и дальше поддерживать Украину, в частности нашу оборону против российской агрессии и нашу стойкость", – отметил он.

Лидеры обсудили совместные действия Украины, Германии и международного сообщества, направленные на усиление давления на Москву. Зеленский подчеркнул, что только жесткое давление может вынудить Россию перейти к реальным переговорам.

Кроме того, канцлер Германии рассказал Зеленскому о деталях своего разговора с Путиным, отметив, что подход к достижению мира изменился.

"Очевидно, что только сила оружия и сила дипломатии вместе могут принудить виновника войны к миру и что мир возможен только благодаря силе", – резюмировал президент.

Как сообщал OBOZ.UA, сам Олаф Шольц относительно своего разговора Путиным заявил, что он не был приятным. Он утверждает, что призвал международного военного преступника вывести свои войска с территории Украины, и заверил, что Запад не перестанет поддерживать Киев.

Кстати, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон после разговора Шольца с Путиным заявил, что контакт с российским диктатором грозит возвращением к франко-немецко-нормандскому формату.

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