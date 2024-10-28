Шпионил в десяти областях Украины: СБУ задержала агента ГРУ, который выдавал себя за военного и хотел устроиться в ЧВК 'Вагнер'. Фото

В Николаеве задержали агента российской разведки, который шпионил за Силами обороны Украины в десяти областях. Предатель передавал оккупантам локации ПВО, а также координаты военных госпиталей.

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Для конспирации фигурант выдавал себя за военного и под такой "легендой" передвигался по Украине. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Злоумышленником оказался 22-летний житель Херсона, который действовал в Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Черновицкой областях. Мужчина объезжал регионы на рейсовых автобусах и пытался разведать локации ПВО, а также координаты военных госпиталей и других медучреждений, где находились украинские воины на стационарном лечении. Полученные сведения предатель по мессенджеру передавал российской спецслужбе.

Российские оккупанты обещали "эвакуировать" своего приспешника в страну-террористку и устроить в ЧВК "Вагнер". По материалам дела, фигурант хотел вступить в эту группировку, чтобы воевать против Украины.

Служба безопасности сорвала планы агента и задержала его на горячем, когда он разведывал места базирования ВСУ в Николаеве. У задержанного изъят мобильный телефон, на котором он готовил агентурный отчет и отправлял его связным российского ГРУ. Поименный список лиц уже установлен контрразведкой СБУ.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Донецкой области задержали очередного агента Федеральной службы безопасности (ФСБ) страны-агрессора РФ, который сливал врагу данные о базировании Сил обороны на Покровском направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Покровске задержали 23-летнего агента российских оккупантов. Местный житель собирал разведывательные данные о позициях Сил обороны и корректировал воздушные удары РФ на Покровском направлении, а также в Сумской области.

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