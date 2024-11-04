Шпионила за ВСУ и призывала убивать украинских пленных: жительницу Славянска приговорили к 15 годам заключения. Фото

Жительницу Славянска признали виновной в государственной измене и приговорили к 15 годам лишения свободы за шпионаж в пользу российских оккупантов. Судебный приговор вынесен на основе материалов, собранных Службой безопасности Украины.

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Об этом сообщили в пресс-службах СБУ и Офиса генпрокурора. 66-летняя предательница, активно поддерживавшая рашизм, действовала на Донетчине.

Она шпионила за украинскими военными и передавала информацию российской военной разведке. Задержали женщину в мае этого года, после того, как были зафиксированы ее преступные действия.

Следствие установило, что женщина предоставляла информацию о локациях базирования украинских войск и их маршрутах. Для этого она обходила прифронтовые территории, фиксируя военные объекты, а также во время бытовых разговоров расспрашивала нужную информацию у знакомых.

Кроме того, во время переписки с боевиком женщина призывала к жестокому обращению с украинскими военнопленными, даже предлагая способы их убийства.

Суд признал женщину виновной по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за государственную измену в условиях военного положения. В результате она получила 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Приговор суда женщина ждала под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черновицкой области СБУ задержала агента ФСБ и его сообщника, которые шпионили за поездами с военной техникой ВСУ и пытались противодействовать мобилизации на западе Украины. Один из задержанных – бывший коммунист, ранее пытавшийся создать альтернативные "органы местного самоуправления".

Ранее сообщалось, что в Харькове задержали агентку РФ, пытавшуюся разведать позиции украинских военнослужащих. Чтобы войти в доверие, предательница поддерживала "душевные разговоры" и предлагала услуги по клинингу.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Покровске задержали 23-летнего агента российских оккупантов. Местный житель собирал разведывательные данные о позициях Сил обороны и корректировал воздушные удары РФ на Покровском направлении, а также в Сумской области.

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