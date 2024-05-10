Штрафы за уклонение от мобилизации: что будет за неуплату и будут ли наказывать предприятия из-за работников-нарушителей

Военнообязанным украинцам, которые в рамках нового закона по мобилизации в Украине не сообщат ТЦК и СП об изменении места жительства, может угрожать административная ответственность и штрафные санкции. Речь идет о сумме в размере около 25 тысяч гривен.

Причем штрафы могут быть наложены в заочном порядке. Об этом в комментарии OBOZ.UA рассказал адвокат Олег Горбачев. Он подчеркнул, что штрафные санкции могут быть в отношении тех лиц, которые не обновили и не уточнили свои данные в ТЦК.

Адвокат советует не медлить с оплатой штрафов.

"Если человек не платит штраф, то открывается исполнительное производство, в рамках исполнительного производства уже могут быть наложены аресты на банковские счета, которыми владеет такое лицо", – отметил он. Однако "судебный порядок защиты своих прав все равно продолжает действовать" и любой гражданин, если он не согласен с наложенным штрафом, имеет возможность в порядке защитить свои права и обжаловать штраф.

Заметим, что штраф нужно оплатить, даже если вы с ним не согласны и намерены обжаловать его. В противном случае может быть открыто исполнительное производство, и лицо может быть лишено доступа к распоряжению своими средствами в банках.

Горбачев также уточнил, что значительно увеличится размер штрафных санкций, наложенных на руководителей предприятий, если они не выполнили требования в сфере законодательства об обороне, мобилизации и мобилизационной подготовке.

"Подобных руководителей, украинских юридических лиц могут ожидать значительно более высокие штрафные санкции. По поводу массовых увольнений работников после таких действий, здесь нужно смотреть, как будет происходить это на практике, поскольку я по собственной адвокатской практике не приведу пример, чтобы к руководителям украинского бизнеса со стороны ТЦК действительно были наложены какие-то штрафные санкции", – отметил юрист.

Напомним, что после вступления в силу нового закона о мобилизации военнообязанные граждане должны в течение 60 дней обновить свои учетные данные в территориальных центрах комплектования. В случае невыполнения этих требований военкоматы смогут объявлять в розыск людей, не сверивших свои данные.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине существует четыре вида повесток, которые могут вручить военнообязанным мужчинам призывного возраста. Поэтому вручение такого документа не всегда означает непосредственный призыв в армию.

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