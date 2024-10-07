"Штурм отбит, техника сожжена": в 63-й ОМБр показали, как дают отпор российским оккупантам. Видео
Воины Сил обороны Украины показали противодействие российскому штурму, который развязался на одном из горячих направлений фронта. Наши защитники ударили по технике ВС РФ и нанесли противнику потери.
Эффектное видео опубликовал 6 октября Telegram-канал 63 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Дата и локация съемки не уточняются.
"Штурм отбит. Техника сожжена. Оккупанты уничтожены", – отчитались о проделанной работе воины.
Они рассказали, что россияне устроили атаку утром. В сторону наших позиций выдвинулась колонна в составе двух БМП, двух БТР и двух танков-"сараев". Успеха противник не имел.
"Артиллерия, саперы и дроны 63 бригады, как обычно, на высоте. Враг не пройдет!" – написала пресс-служба.
Бойцы поблагодарили за поддержку артиллеристов 40 и 45 ОАБр, а также побратимов из 60 ОМБр.
Как сообщал OBOZ.UA:
– Недавно бойцы 5 отдельной штурмовой Киевской бригады продемонстрировали результаты удачной операции. Они ударили по вражеским позициям и уничтожили пушку россиян, которая долгое время обстреливала воинов Сил обороны.
– Военнослужащие из Государственной пограничной службы, которые борются с агрессором в районе Волчанска Харьковской области, также показали видео своей боевой работы.
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