Пограничники умело уничтожают врага под Волчанском: мощное видео

Силы обороны Украины обнародовали новое видео уничтожения армии РФ, вторгшейся в нашу страну. Свою боевую работу продемонстрировали военнослужащие из Государственной пограничной службы, которые борются с агрессором в районе Волчанска Харьковской области.

Видео дня

Кадры опубликовал Telegram-канал ГПС Украины в пятницу, 27 сентября. Ролик демонстрирует серию атак, совершенных нашими защитниками в разных точках из разных видов оружия.

В результате у противника выросло количество обезвреженной живой силы, то есть "двухсотых" и "трехсотых".

Места сосредоточения личного состава ВС РФ на Волчанском направлении поразили пограничники бригады "Гарт". Она была создана в рамках кампании "Гвардия наступления".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Наши воины за прошедшие сутки (26 сентября) уничтожили 274 единицы военной техники и вооружения оккупационной армии РФ. Также – ликвидировали и ранили около 1370 захватчиков. Об этом говорит официальная статистика Генерального штаба ВСУ.

– Общие потери живой силы врага за более чем два с половиной года полномасштабной войны – примерно 649 170 оккупантов.

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