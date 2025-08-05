Штурм с высадкой с брони и психологическая полоса: в ВСУ показали базовую подготовку 183-го батальона резерва. Фото

В Вооруженных силах Украины показали, как проходят подготовку бойцы 183-го батальона резерва. На учениях бойцы тренируются идти на штурм с высадкой из бронетехники и проходить психологическую полосу в условиях, максимально приближенных к реальному полю боя.

Кадры с базовой подготовки во вторник, 5 августа, обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины и 10-м армейском корпусе. Как отмечается, на учениях отрабатывается не только тактика, но и устойчивость, которая имеет решающее значение в бою.

Как происходит базовая подготовка

В ВСУ рассказали, что во время подготовки бойцы отрабатывают ряд навыков, необходимых на поле боя.

"Штурм с высадкой с брони. Психологическая полоса. Громкий металл, взрывы, дым – все, чтобы максимально приблизить тренировки к реальности", – говорится в публикации.

Военные указывают, что во время учений важно сформировать не только физическую, но и психологическую устойчивость:

"Здесь отрабатывают не только тактику. Здесь формируют устойчивость – физическую и психологическую. Потому что на поле боя решает не только скорость или меткость, но и способность действовать под давлением".

В 10-м армейском корпусе добавили, что усилия, вложенные в тренировки, спасают жизни.

"И чем качественнее будет подготовка здесь, тем более слаженными и готовыми будут наши воины там, где эти навыки уже нельзя отработать второй раз", – говорится в заметке.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно президент Украины Владимир Зеленский показал, как проходит обучение воинов Национальной гвардии. По его словам, подготовка бойцов должна быть на высшем уровне и приносить результаты для безопасности государства.

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