Штурм захлебнулся: ВСУ уничтожили два вражеских танка, БМП, 'Тигр' и мотоциклы. Видео

29 августа в районе ответственности 118-й отдельной механизированной бригады ВСУ враг предпринял попытку штурма. Наши защитники остановили его, нанесли противнику потери в живой силе и технике, а также показали все на видео.

Ролик опубликовала в Facebook пресс-служба бригады. Позже кадрами поделился Генеральный штаб Вооруженных сил.

Что известно о попытке продвижения оккупантов

В 118 ОМБр заявили об очередной попытке механизированного штурма одной из позиций бригады. Враг активизировался вечером в пятницу, 29 августа. Первый танк, который выехал в сторону наших воинов, выбрал неудачный маршрут и подорвался на мине.

Остальную технику остановили поражения противотанкистов и дронаров. Действия во время боя координировались с помощью БПЛА-разведчика.

"Атака врага в очередной раз потерпела сокрушительный провал", – заявили военнослужащие. В ГШ ВСУ добавили: "Очередной вражеский штурм захлебнулся!"

Потери захватчиков

Подтверждено уничтожение:

– двух танков;

– пяти боевых машин пехоты (БМП);

– четырех мотоциклов;

– одного бронированного автомобиля "Тигр".

В первые часы наступления ВС РФ понесли значительные потери в живой силе – подтверждена ликвидация 22 оккупантов, еще 14 получили ранения.

"118 ОМБр продолжает держать оборону и наносить потери оккупантам", – отметила пресс-служба украинских защитников.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинские военнослужащие в последний день лета, 31 августа, уменьшили численность российской армии на 850 захватчиков. Общие боевые потери страны-террористки России в живой силе (с начала полномасштабной войны) составили 1 млн 82 тыс. 990 человек.

