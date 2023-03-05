Штурмовики показали кадры боев под Бахмутом: огонь по врагу не стихает. Видео

Украинские штурмовики показали кадры ожесточенных боев с российскими оккупантами под Бахмутом. Они не прекращают засыпать врага огнем и днем, и ночью.

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Соответствующее видео было опубликовано в Telegram 3-й отдельной штурмовой бригады. Защитники риторически поинтересовались: неужели россияне за год войны не поняли, что у них ничего не получится, и в дальнейшем им станет еще труднее (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

На опубликованных кадрах показан бой 2 штурмового батальона 3 ошб. Украинские бойцы уверенно и невозмутимо выполняют свою работу, ликвидируя оккупантов.

Напомним: ранее 66-я отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВСУ показала, как сокрушительно бьет артиллерией по позициям российских оккупантов. Противник подло занимает жилые дома мирных украинцев и пытается таким образом маскироваться под нормальных людей.

Кроме того, украинские воины уничтожили вражеский склад боеприпасов на Кинбурне, а также испепелили российскую артиллерийскую пушку и систему залпового огня. Потери в вооружениях и живой силе понесли оккупанты и на левобережье Херсонщины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– подразделения ВМС ВСУ за минувшие сутки ликвидировали 34 оккупанта. Также были уничтожены 3 миномета и 1 боевая бронемашина противника;

– также тяжелые потери наносят врагу воины 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады с помощью дронов. Благодаря БПЛА десантники из Николаева уничтожили пехоту и бронетехнику противника.

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