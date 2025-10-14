Штурмовые подразделения продвинулись до 1,6 км: Сырский рассказал об успехах Сил обороны на Покровском направлении. Видео

За прошедшие сутки бойцы Вооруженных сил Украины успешно продвинулись на 1,6 км в пределах Покровского района Донецкой области. Этим они помешали оккупантам закрепиться на отдельных направлениях.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Отдельно он отметил бойцов 33-го отдельного штурмового полка и 253 батальона.

За минувшие сутки украинские воины провели операции по поиску и уничтожению россиян на площади 3,4 кв.км. Защитники смогли укрепить собственные позиции и расширить зону контроля.

Всего в рамках Добропольской операции, по состоянию на 06:00 13 октября, украинские войска освободили 182,4 кв.км территории. Еще 224,7 кв.км полностью зачистили от диверсионно-разведывательных групп оккупантов.

