Штурмы врага под Волчанском отражены, войска РФ активизировались на Лиманском направлении – Генштаб

Российская оккупационная армия продолжает атаковать на юге и востоке Украины в попытке улучшить тактическое положение и прорвать оборону ВСУ. Наиболее горячим является Покровское направление. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22.00 субботы, 6 июля.

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По данным Генштаба, на всей линии фронта с начала суток произошло 123 боевых столкновения. Кроме Покровского, горячими остаются Лиманское и Кураховское направления.

Всего за сутки захватчики нанесли по территории Украины два ракетных и 48 авиаударов ; также оккупанты использовали 317 дронов-камикадзе. Враг совершил 2772 обстрела позицияй наших войск и населенных пунктов.

На Харьковском направлении враг девять раз атаковал недалеко от Липцев, Глубокого и Волчанска. Все штурмовые действия агрессора успешно отражены нашими защитниками.

Потери противника на этом направлении в настоящее время составляют 62 военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожены пять единиц автомобильной и три единицы специальной техники, 25 БпЛА, также повреждены четыре автомобиля и две артиллерийские системы, одна из которых 2С19 "Мста-С".

На Купянском направлении враг в течение дня шесть раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку от Петропавловки, Синьковки и Стельмаховки. Четыре атаки противника уже успешно отбиты, два боестолкновения продолжаются в районе Синьковки, ситуация контролируемая.

На Лиманском направлении захватчики атаковали 19 раз в районах Невского, Макеевки, Грековки, Тернов и Торского (идут шесть боеприкосновений, все остальные наши воины остановили). Утраты русских окупантов уточняются.

На Северском направлении враг четырежды пытался прорвать нашу оборону в районах Спорного и Выемки. Безуспешно. Ситуация контролируется.

На Краматорском направлении противник атаковал девять раз вблизи населенных пунктов Калиновка, Клищиевка, Часов Яр, Андреевка и Ивановское. Все атаки захлебнулись, захватчики понесли значительные потери.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, 11 раз пытался проводить штурмовые действия вблизи Торецкого, Железного, Северного и Нью-Йорка (вблизи последнего идет бой). Ситуация контролируется.

На Покровском направлении захватчики 41 раз пытались вклиниться в нашу оборону в районах Юрьевки, Новоалександровки, Воздвиженки, Калинового, Лозоватского, Прогресса, Новоселовки Первой, Евгеньевки, Яснобродовки и Карловки. В настоящее время 29 атак отбито, 12 боеприкосновений продолжаются.

По предварительной информации сегодня наши воины обезвредили на Покровском направлении 181 оккупанта, уничтожены три вражеских автомобиля и два повреждены. Также уничтожена одна артиллерийская система.

На Кураховском направлении враг 17 раз атаковал наши позиции; наибольшую активность проявил в районе Константиновки и Прасковьевки. Еще продолжаются бои в трех локациях.

На Времивском направлении отражены два вражеских штурма у Водяного. Противник успеха не имел.

На Ореховском направлении четыре раза оккупанты безуспешно штурмовали наши позиции, в районе населенных пунктов Малая Токмачка, Новоданиловка, Работино и Новоандреевка. Продолжается одна атака вблизи Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении ситуация существенных изменений не претерпела, потери позиций и территорий не допущены. Украинские воины успешно отразили одну атаку российских террористов на левобережье Днепра.

"Сегодня следует отметить воинов 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко, стойко удерживающих занятые рубежи, не допускающих продвижения врага и решительно уничтожающих российских захватчиков", - отметили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне общие потери российских захватчиков составили 1260 человек. Также Силы обороны обезвредили 11 танков, 18 боевых бронированных машин, 66 артиллерийских систем, 58 БПЛА ОТР, девять ракет, 76 автомобилей и шесть единиц специальной техники.