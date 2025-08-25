'Схватила ребенка, кота и выбежала из квартиры': жительница Сум рассказала о вражеской атаке. Видео

Жительница Сум рассказала о российской атаке по городу, в результате которой вражеский беспилотник попал в многоквартирный дом. После удара она вместе с ребенком и домашним любимцем поспешно покинула квартиру.

Об этом сообщает местный Telegram-канал "Кордон.Медиа". Известно, что двое жителей многоэтажки получили ранения.

Детали

"Я просыпаюсь и вижу, что у меня разрушена квартира, выбиты стекла, рама. Я не верю, что это происходит. Мне кажется, что я сплю", – рассказала сумчанка.

Впоследствии женщина узнала от соседей, что произошел прилет БПЛА и быстро вышла из своего дома.

"Ухватила ребенка, кота и документы и выбежала из квартиры", – добавила она.

Отмечается, что вражеский удар произошел после 6 утра. Оккупанты запустили электрический дрон типа "Молния", который попал в 8-й этаж жилого дома. В результате атаки в квартирах выбиты окна и повреждены балконы.

Что предшествовало

Утром россияне атаковали двумя беспилотниками Сумы. Одно из попаданий пришлось по жилому дому. За помощью обратилось два человека – они получили осколочные ранения. Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте и госпитализировали для дальнейшего обследования.

Также оккупанты ударили дроном по гражданскому авто в Конотопском районе Сумской области. В результате атаки погиб мужчина, еще двое гражданских получили ранения. К тому же в Сумской общине в результате дроновых ударов врага пострадали семь человек.

Как писал OBOZ.UA, по информации Воздушных сил, в ночь на 25 августа Россия атаковала Украину с воздуха применив 104 средства воздушного нападения. Силам ПВО удалось обезвредить 76 БПЛА. Зафиксировано попадание 28 дронов.

