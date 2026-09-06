Шведские самолеты ДРЛВ ASC 890 приступили к боевому дежурству в Украине: в Минобороны рассказали подробности

Украина начала использовать шведские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления ASC 890 в боевых действиях. При этом первые боевые вылеты этих самолетов над Украиной состоялись еще в марте 2026 года.

Видео дня

О начале боевого применения ASC 890 сообщило Министерство обороны Украины в материале о развитии потенциала Воздушных сил в рамках международной коалиции.

Боевое применение ASC 890 в Украине

О передаче Украине самолетов ASC 890 Швеция объявила в мае 2024 года, а окончательно подтвердила в августе 2025 года. Уже в марте 2026 года были зафиксированы первые боевые вылеты этих самолетов над территорией Украины.

Шведские машины должны усилить систему воздушного наблюдения и управления ВСУ. Их задача заключается не только в обнаружении воздушных целей, но и в передаче полученной информации другим элементам системы противовоздушной обороны и боевой авиации.

Главные истории дня

В Министерстве обороны отмечают, что ASC 890 работают во взаимодействии с истребителями F-16, Mirage 2000 и Gripen. Такое сочетание должно стать одним из ключевых элементов сетево-центрической системы воздушного боя Украины, построенной по стандартам НАТО.

Швеция передала Украине два самолета

Решение о передаче ASC 890 шведское правительство объявило 30 мая 2024 года в рамках крупного пакета военной помощи Украине стоимостью около 1,16 млрд евро.

В пакет вошли два самолета воздушного наблюдения и управления. Их передача должна была обеспечить украинским военным возможность обнаруживать воздушные цели на значительно большем расстоянии, чем это позволяют наземные средства радиолокационной разведки в отдельных сценариях.

ASC 890 также известен как Saab 340 AEW&C. Самолёт создан на базе пассажирского Saab 340 и оснащён радиолокационным комплексом Erieye.

Какой радар установлен на ASC 890

Основным датчиком самолёта является радар FSR 890 Erieye. Это импульсно-доплеровская РЛС с активной фазированной антенной решёткой и электронным сканированием.

Радар работает в S-диапазоне. Одним из преимуществ такого решения является лучшая устойчивость к определенным типам помех и эффективность при работе в атмосферных условиях. В то же время использование S-диапазона сопряжено с компромиссом в отношении дальности по сравнению с некоторыми системами, работающими в более высоких частотных диапазонах.

Согласно приведённым характеристикам, Erieye способен одновременно сопровождать до 1000 воздушных и 500 надводных целей. Инструментальная дальность работы радара заявлена на уровне до 450 км, тогда как дальность обнаружения истребителя может составлять около 350 км в зависимости от условий и параметров цели.

Отдельное преимущество самолета — возможность обнаружения низколетящих целей. Находясь на высоте около 6000 метров, ASC 890получает значительно лучший радиогоризонт, чем наземные радары, что особенно важно для обнаружения крылатых ракет и других целей, летящих на малых высотах.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Воздушные силы ВСУ получили от Швеции два самолета дальнего радиолокационного обнаружения ASC 890, которые помогут усилить противовоздушную оборону и боевые возможности Украины. Эти самолеты оснащены передовыми радиолокационными системами для обнаружения и отслеживания объектов на большом расстоянии — истребителей, вертолетов, крылатых ракет и морских целей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!