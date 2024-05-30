Летучий радар ACS-890 против А-50У: в чем преимущества самолетов, которые Украина получит от Швеции

Воздушные силы ВСУ получат от Швеции два самолета дальнего радиолокационного обнаружения ASC 890, которые помогут усилить противовоздушную оборону и боевые возможности Украины. Эти самолеты оснащены передовыми радиолокационными системами, чтобы обнаруживать и отслеживать объекты на большой дальности – истребители, вертолеты, крылатые ракеты и морские цели.

До сегодняшнего дня в Украине не было подобного оборудования, в то время как страна-террорист РФ активно использует ДРЛО А-50(У). OBOZ.UA выяснил, в чем преимущество шведских ACS-890, и как эти самолеты помогут Украине в борьбе с российской агрессией.

Возможность интеграции ACS-890 с американскими истребителями F-16 станет одним из главных преимуществ для украинских воздушных сил. В отличие от большинства наземных радиолокационных станций, эффективность которых ограничена горизонтом, самолет ACS-890, находясь на большой высоте, способен контролировать воздушное пространство на сотни километров.

По информации портала Global Security, самолет ДРЛО ASC 890 с радаром Ericsson PS-890 Erieye с фазированной решеткой в ​​прямоугольной капсуле наверху фюзеляжа был разработан в начале 1990-х годов.

В радаре Ericsson PS-890 Erieye используется активная решетка из 200 твердотельных модулей. Дальность действия радара бокового обзора S-диапазона 3 ГГц составляет 300 км. Антенна массой 900 кг размещена в обтекателе длиной 9 метров, установленном наверху фюзеляжа. Благодаря адаптивному подавлению боковых лепестков угол обзора с каждой стороны составляет около 160 градусов.

На стандартной рабочей высоте 6000 метров радар обладает максимальной дальностью действия 450 км, в то время как эффективная дальность поражения цели размером с истребитель составляет примерно 330 км. Морские цели могут быть обнаружены на расстоянии 320 км, однако этот параметр зависит от крейсерской высоты самолета. Антенна с электронным сканированием может сканировать интересующие секторы, в то время как другие контролируются, а один сектор может сканироваться в разных режимах одновременно.

Примечательно, что самолет ДРЛО ASC 890 эффективен даже в плотной среде радиоэлектронной борьбы противника – в условиях сильных радиолокационных помех и на малых высотах целей. В дополнение к этому радар Ericsson PS-890 Erieye также обнаруживает цели по системе "свой – чужой".

Важной особенностью является то, что система Ericsson PS-890 Erieye имеет полную совместимость с системами управления и контроля противовоздушной обороны НАТО. Следовательно, после того как в украинском небе появятся американские истребители F-16, самолет ASC 890 станет очень эффективным дополнением к возможностям Воздушных сил Украины.

Самолет ДРЛО ASC 890 фактически станет противовесом вражескому А-50. На модернизированных самолетах, которые получили в названии приставку "У", россияне установили радиотехнический комплекс с улучшенными параметрами по обнаружению низколетящих и малозаметных воздушных целей. В РФ утверждают, что А-50У может обнаружить истребители и вертолеты в условиях применения средств радиоэлектронного подавления.

Также по заявлениям росСМИ, модернизированный А-50У может обнаруживать новые типы летательных аппаратов, а также способен одновременно сопровождать большее количество целей и наводимых истребителей, чем предыдущая модификация.

"Самолет А-50У обнаруживает баллистические ракеты на расстоянии до 800 км, стратегические бомбардировщики (типа Боинг B-52) на дальности до 650 км, а истребители противника типа F-35 в радиусе до 300 км. Крылатые ракеты типа Storm Shadow или SCALP-EG – "Шмель" видит на расстоянии до 215 км. Наземные цели, такие как установки ЗРК или ОТРК, а также групповые цели бронетехники, самолет А-50У способен обнаружить на дальности от 250 до 300 км", – писали росСМИ.

В то же время издание ВВС отмечает, что российские ДРЛО сделаны на базе тяжелого транспортника Ил-76, оборудованы вращающейся антенной, в то время как на шведских ASC 890 антенна закреплена на фюзеляже. Эта особенность несколько сужает обзор радара шведских ДРЛО, но позволяет использовать антенну большего размера, что положительно сказывается на дальности и качестве полученной информации.

Напомним, 29 мая Швеция объявила о предоставлении Украине своего самого масштабного 16-го пакета военной помощи. Общая его сумма составляет 13,3 млрд шведских крон.

Как сообщал OBOZ.UA, несколько государств просят Швецию отложить на некоторое время вопрос с предоставлением Украине истребителей Gripen. Ряд стран считают, что сейчас правильнее было бы сосредоточиться на американских истребителях F-16.