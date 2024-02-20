Швеция объявила крупнейший пакет военной помощи Украине: что войдет

Швеция объявила 15-й пакет военной помощи для Украины. Он является рекордным и достигает почти 700 миллионов долларов или более 7 миллиардов шведских крон.

В пакет, о котором объявлено во вторник, 20 февраля, войдут боеприпасы, вооружение и десантные катера класса CB90. Об этом сообщили шведские издания Dangens Nyheter и SVT.

Стоимость нового пакета помощи от Швеции для Сил обороны Украины, как отмечается, достигает рекордной суммы: 7,1 миллиарда шведских крон или 682 миллиона долларов.

О выделении нового пакета 20 февраля объявил Министр обороны страны Пол Йонсон.

"Поддерживая Украину, мы инвестируем в нашу безопасность. Если бы Россия победила, у нас были бы гораздо большие проблемы с безопасностью, чем сегодня... В конце концов, речь идет о человечности и порядочности", – отметил он в ходе пресс-конференции, объясняя, почему Швеция продолжает помогать Украине.

Шведские СМИ сообщают, что в новый пакет войдут 10 десантно-штурмовых катеров класса Stridsbåt 90, 20 десантных катеров, подводное вооружение (мины и торпеды), зенитные системы Robot 70, противотанковые работы модели TOW, гранатометы с боеприпасами, ручные гранаты, гранатометы Carl Gustaf, медицинское оборудование, автомобили скорой помощи.

Кроме того, Швеция передает артиллерийские боеприпасы на сумму в два миллиарда крон.

Технику и боеприпасы, как отмечается, будут передавать из составов вооруженных сил страны.

Также пакет содержит миллиард шведских крон, которые Украина сможет потратить на приобретение новых шведских боевых машин пехоты CV 90.

По данным Минобороны Швеции, по состоянию на 12 декабря 2023 года общая стоимость военной помощи Швеции Украине составляет чуть более 22,2 млрд шведских крон. Эта страна передавала. в частности, 155-мм артиллерийские установки Archer, танки Leopard 2, гранатометы и противотанковые комплексы, средства разминирования и боевые машины, боеприпасы, противокорабельные ракеты, автомобили повышенной проходимости, системы ПВО, а также зимнее снаряжение, прицелы, бронежилеты и многое другое.

Напомним, ранее в минобороны Швеции рассказали об обучении украинских военных механическому разминированию. Они учились работать с машинами глубокого разминирования DMR 1.

"Во время обучения украинские военные продемонстрировали высокую готовность к обучению и сейчас овладевают системой DMR, наперекор трудностям – быстрому темпу, языковым барьерам и различиям в методике обучения. Они пришли с разными предварительными знаниями, и даже несмотря на то, что были проблемы, в частности, с языком, они показали высокий уровень способностей в управлении системой и ее использовании. Они изменят Украину", – рассказывал журналистам один из инструкторов тренинга.