Способствует повышению безопасности: в Минобороны Швеции рассказали об обучении украинских военных механическому разминированию. Фото

В конце лета и осенью прошлого года студенты Украины находились в Швеции для обучения на машине глубокого разминирования DMR 1. Машина, как и многое другое в шведской армии, это целостная система, требующая логистики, ухода и обслуживания.

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Об этом сообщает шведское издание Försvarsmakten. Отмечается, что DMR 1 изготовлена в Швеции.

"Во время обучения украинские военные продемонстрировали высокую готовность к обучению и сейчас овладевают системой DMR, наперекор трудностям в виде быстрого темпа, языковых барьеров и различий в методологии обучения. Они пришли с разными предварительными знаниями, и даже несмотря на то, что были проблемы, в частности, с языком они показали высокий уровень способностей в управлении и использовании системы. Они изменят Украину", – говорит один из инструкторов тренинга.

Мины не только создают проблемы и риски для боевых подразделений на фронте, они также являются серьезной проблемой гражданского населения и восстановления важных общественных функций, таких как сельское хозяйство и инфраструктура. Машина для глубокого разминирования DMR будет способствовать повышению эффективности и безопасности на территории Украины.

"Водить машину DMR в минных полях гораздо безопаснее и эффективнее, чем искать вручную тральщиками, что иначе было бы необходимостью", – говорит один из инструкторов.

Машина глубокого разминирования DMR 1 изготовлена в Швеции и базируется на лесохозяйственной машине, усиленной в шасси для защиты водителей от взрывов мин, осколков и некоторых обстрелов. Управление DMR производится с помощью джойстика из кабины, а спереди находится очистной агрегат с вращающимися цепями, который на большой скорости врезается в землю на глубину до 40 сантиметров. Когда мина встречается на пути, она разбивается или детонируется силой вращающихся цепей.

"Я очень горжусь тем фактом, что у нас была возможность перестроить регулярные операции для проведения этой важной учебы для поддержки Украины. Я хотел бы поблагодарить привлеченного персонала, который упорно работал и сделал это возможным", – говорит полковник Герген Ларссон, командир подразделения в центре боеприпасов и разминирование Total Defence.

Как сообщал OBOZ.UA, чтобы облегчить, а главное, обезопасить работу саперов, в Украине создали первую отечественную машину для подготовки почвы к разминированию. Пока она уже готова к серийному производству.

Япония пообещала, что поможет Украине разминировать территории, освобожденные украинскими защитниками от российских кафиров. Также государства договорились сотрудничать по восстановлению этих территорий.

Украина и Хорватия также подписали соглашение о сотрудничестве в сфере разминирования. Ее конечной целью является очищение территории Украины от мин и обеспечение безопасности украинцев.

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