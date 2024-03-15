Швеция передаст Украине гидроциклы береговой охраны: озвучены условия

Береговая охрана Швеции передаст Украине гидроциклы. Планируется, что девять единиц этой техники наша страна получит бесплатно.

О помощи Киеву сообщила пресс-служба шведского правительства на официальном сайте 15 марта. "Правительство решило поручить Береговой охране передать водные мотоциклы... Гидроциклы – это то, что пользуется спросом в Украине", – сказано в тексте.

Технику могут передать уже в ближайшее время, но конкретные даты не уточняются.

Береговая охрана Швеции еще 21 декабря информировала правительство, что водные мотоциклы, используемые для морского наблюдения, можно передать в дар Украине. Данные об этом ведомство передало в частном отчете, который касался возможностей по поддержке Киева.

Швеция подарит нашей стране девять персональных водных судов после того, как они будут деидентифицированы, а специфическое оборудование – демонтировано.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– 14 марта министр обороны Швеции Пол Йонсон объявил, что его государство поддержит инициативу Чехии по поставке Силам обороны Украины артиллерийских снарядов. Стокгольм планирует выделить на это 30 миллионов евро, однако за решение еще должен проголосовать парламент.

– Швеция официально стала 32-м членом Североатлантического альянса 7 марта 2024 года. Флаг государства возле штаб-квартирі НАТО в Брюсселе (Бельгия) подняли 11 марта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!