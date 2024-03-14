Швеция предоставит €30 млн на закупку боеприпасов для Украины, которой занимается Чехия

Правительство Швеции приняло решение поддержать инициативу Чехии по поставке Силам обороны Украины артиллерийских снарядов. Стокгольм планирует выделить на это 30 миллионов евро, однако за это еще должен проголосовать парламент.

О решении в четверг, 14 марта, сообщил министр обороны страны Пол Йонсон. Он сказал, что правительство решило, что Управление оборонной техники (FMV) может провести переговоры и заключить соглашение с ответственным органом Чехии.

"Швеция намерена поддержать чешскую инициативу по поставкам артиллерийских снарядов в Украину, выделив 30 млн евро", – сказал он.

"Потребность Украины в боеприпасах велика, особенно в артиллерийских. Чехия определила возможности закупки больших объемов боеприпасов на мировом рынке для передачи Украине. Правительство хочет поддержать Чехию в этой работе", – сказал Йонсон.

Финансирование осуществляется в рамках 15-го пакета помощи Украине. Этот пакет сейчас находится на рассмотрении в парламенте. Депутаты должны проголосовать за предложение правительства о внесении дополнительных поправок в бюджет.

Напомним, что премьер-министр Чехии Петр Фиала ранее сказал, что в дополнение к обязательствам закупить 300 тыс. артиллерийских снарядов для Украины, Прага получила возможность закупки дополнительных 200 тыс. снарядов.

Имеется в виду инициатива, согласно которой страны ЕС приобретут для украинских защитников 800 тысяч боеприпасов стандартного калибра НАТО. К этой чешской инициативе уже присоединились 18 стран.

Как сообщал OBOZ.UA, Германия решила присоединиться к инициативе Чехии по закупке снарядов, и Берлин с Прагой уже ведут по этому поводу "очень интенсивные" переговоры.

Также в закупке примет участие Франция. Кроме того, оплатить доставку снарядов, найденных Чехией для Украины, готова Канада (она может выделить около 30 миллионов долларов).

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