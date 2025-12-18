'Скорость большая была – и взрыв': жители Черкасс рассказали о массированной атаке РФ и ее последствиях. Фото

В Черкассах в результате ночной атаки 18 декабря повреждены жилые дома и объект инфраструктуры, возникли пожары, часть города оставалась без электроснабжения. Над городом фиксировали пролет ударных беспилотников, есть многочисленные попадания и падения обломков.

О последствиях обстрела в комментарии СМИ сообщил руководитель Черкасской ОГА Игорь Табурец. Информацию о ликвидации пожаров предоставили в Главном управлении ГСЧС в Черкасской области.

По словам главы ОГА, во время атаки над Черкассами зафиксировали пролет 13 ударных дронов. Попадание или падение обломков произошли на девяти локациях. По состоянию на утро повреждены более 15 частных домов, а также областной спортивный комплекс "Манеж". Кроме этого, сгорели и получили повреждения несколько автомобилей.

В результате удара значительная часть города осталась без электроснабжения.

По данным областных властей, ночью было обесточено около 60 тысяч бытовых абонентов и более трех тысяч юридических лиц. Аварийные бригады работали практически всю ночь, чтобы восстановить подачу света.

Одна из жительниц города, Ольга Романова, чей дом оказался вблизи места попадания, рассказала, что взрыв застал ее с мужем врасплох. По ее словам, дрон летел низко и очень громко, после чего произошел мощный взрыв. В доме выбило окна и двери, сорвало крышу, а во дворе повреждены хозяйственные постройки и теплица, которую супруги собственноручно построили осенью. Женщина отметила, что после пережитого стресса они не спали всю ночь, но стараются держаться.

По состоянию на 9:00 утра к медикам обратились шесть человек. По словам Игоря Табурца, все травмы незначительные, погибших нет. На местах поражений до самого утра работали спасатели. Как сообщила пресс-секретарь областного управления ГСЧС Юлия Норовкова, с 23:30 и почти до рассвета чрезвычайники ликвидировали около десяти очагов возгорания. К работам привлекли 63 спасателей и 21 единицу спецтехники, все пожары были полностью потушены до 9:30.

В городском совете сообщили, что специалисты департамента жилищно-коммунального комплекса уже принимают заявления от пострадавших жителей и проводят обследование поврежденных домов. Это необходимо для дальнейшего оформления компенсации за разрушенное или поврежденное жилье.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 18 декабря российские войска совершили массированную атаку ударными беспилотниками по Черкассам. По предварительным данным, враг целился по объектам критической инфраструктуры, из-за чего часть города была обесточена.

Энергетики продолжают восстановительные работы. За помощью к медикам обратились шесть человек. Как сообщается, тяжелых ранений нет.

В результате падения БпЛА на нескольких локациях повреждена жилая инфраструктура. Предварительно речь идет как минимум о полутора десятках частных домов – в них побиты окна и крыши. Возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели.

