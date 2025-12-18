Оккупанты устроили массированную атаку на Черкассы: часть города была обесточена, есть пострадавшие. Фото

В ночь на 18 декабря оккупанты массированно атаковали Черкассы ударными дронами, в результате чего часть города осталась без электроснабжения, а также есть пострадавшие. Под ударами оказалась критическая и жилая инфраструктура областного центра.

На местах попаданий работают все экстренные службы, продолжается ликвидация последствий атаки. Об этом сообщил начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец и ГСЧС.

Что известно

В ночь на 18 декабря российские войска совершили массированную атаку ударными беспилотниками по Черкассам. По предварительным данным, враг целился по объектам критической инфраструктуры, из-за чего часть города была обесточена. Энергетики продолжают восстановительные работы.

За помощью к медикам обратились шесть человек. Как сообщается, тяжелых ранений нет.

В результате падения БпЛА на нескольких локациях повреждена жилая инфраструктура. Предварительно речь идет как минимум о полутора десятках частных домов – в них побиты окна и крыши. Возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели.

Также взрывной волной выбило окна в спортивном комплексе, повреждены автомобили, хозяйственные постройки.

На местах разрушений работали более 60 спасателей и около 20 единиц специальной техники.

Обследование поврежденных объектов продолжается, информация о масштабах разрушений уточняется.

Напомним, вечером в среду, 17 декабря, российские войска устроили дроновую атаку на Украину. Ударные БПЛА враг направил на Сумы, Черкассы, Кривой Рог, Вознесенск и Одесский район, прозвучала серия взрывов.

В результате ударов РФ вспыхнули пожары, есть пострадавшие. Целью противника была энергосистема и жилая застройка.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером в среду, 17 декабря, российские оккупационные войска ударили по Николаеву. Враг около 19:20 атаковал город ударным дроном, повреждена гражданская инфраструктура в жилом секторе.

