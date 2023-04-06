'Сидишь, на иконку молишься и все': оккупант рассказал о постоянных 'приветах' от ВСУ и отсутствии амуниции. Перехват

Военнослужащий российской оккупационной армии пожаловался на отсутствие снаряжения и постоянные обстрелы со стороны Вооруженных Сил Украины. Он отметил, что захватчики не могут отвечать, им остается только сидеть и молиться.

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Об этом говорится в аудиоперехвате телефонного разговора, опубликованного Главным управлением разведки. Российский солдат жаловался, что руководство безразлично относится к личному обеспечению подчиненных: "у меня ни брони, ни каски, них*я, все пробито нах*й" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Сидишь, бл*дь, на иконку молишся и все. Ну, я говорю, это самое х**вое, потому что ты ничего не сделаешь. Сидишь, как долбо**б, ждешь их, прилетит не прилетит. Мы, бл*дь, в самой зал*пе, бл*дь", – плакался россиянин.

"Кукуха, если честно, едет... там морально устаешь, п**дец, от долбо**бизма", – рассказал он о своем состоянии.

Напомним: другой оккупант сообщил, что из уклонистов, которых еще называют "500-ми", российское командование формирует целые взводы, которые бросают на передовую.

Военный РФ рассказал, что ситуация на передовой очень сложная. "Сколько мы будем там действовать – непонятно. Может, два месяца, может, два часа", – говорит оккупант. На отдых домой в РФ отправляют далеко не всех – кому повезет. По словам комбата, заменять этих военнослужащих просто некем.

Как сообщал OBOZREVATEL, один из оккупантов пожаловался на большие потери армии РФ на войне с Украиной. От одной роты, по его словам, осталось всего четыре человека.

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