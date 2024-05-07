'Сигнал для всех военных преступников и предателей': в ГУР прокомментировали подрыв коллаборанта в Бердянске

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины официально подтвердили подрыв машины и уничтожение организатора пыточной на территории временно оккупированного Бердянска. Представитель ГУР Андрей Юсов также отметил, что это очередной сигнал для всех причастных к военным преступлениям.

"Да, это, в частности, информация, которая официально размещена на ресурсе Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Хотя не указано, кто именно совершил этот акт справедливости, это хороший сигнал для всех военных преступников и предателей: либо вы сдаетесь, либо так или иначе справедливость будет установлена", - цитирует Радио Свобода разведчика.

"Украина – демократическое и правовое государство. Этот человек, непосредственно участвовавший в организации военных преступлений, нарушении прав, законов ведения войны; на его руках кровь украинцев. Ну и собственно то, что произошло – это вполне закономерно", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области днем 5 мая раздался взрыв. Украинские партизаны передали "привет" предателю Евгению Ананьевскому, работавшему в созданной оккупантами "исправительной колонии".

Коллаборанта уничтожили в его автомобиле Ford Kuga.

Ананьевский – один из организаторов камеры пыток на территории Бердянской исправительной колонии №77, где он занимал свою оккупационную должность. Известно, что в этой колонии держали детей и женщин, и пенсионеров.

"Сначала тупо бьют часа 2-3 подряд, без прелюдий и предложений все рассказать. После этого ломают пальцы на руках. Постепенно. Один за другим, без обвинений и театральных речей, как в кино. После пальцев, в тот же день или следующий, снова бьют. Россиянам неважно, кого бить, они кайфуют от самого процесса", – рассказывают об указанной пыточной.

Напомним, в Москве 12 апреля взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Он принадлежал Василию Прозорову, предателю из числа бывших сотрудников СБУ, который с 2014 года работал на РФ, а затем сбежал на территорию государства-агрессора.

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