Сийярто: открыто говорим, что хотим сотрудничать с РФ в областях, где нет санкций

Венгрия готова открыто обсуждать с Россией сотрудничество в отраслях, не попавших под санкции Евросоюза. Впрочем, это должно отвечать национальным интересам.

Об этом заявил на брифинге в Праге по итогам встречи министров иностранных дел Вышеградской четверки глава венгерского МИД Петер Сийярто. Он уточнил, что некоторые страны делают это скрыто.

"В тех секторах, где нет санкций, да, на прагматичной основе, там, где это отвечает нашим национальным интересам, мы хотели бы развивать сотрудничество с россиянами, как это делают многие европейские и трансатлантические страны", – сказал Сийярто.

Он отметил, что объемы поставок российского газа в Европу, импорта российской нефти из Индии, а также поставок ядерного топлива из России в неевропейские страны НАТО выросли.

"Я думаю, вы не будете поднимать этот вопрос только перед теми, кто готов открыто этот вопрос обсуждать", – ответил Сийярто журналистам.

Следует отметить, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Евросоюз сократил импорт российского газа на 71%, однако Будапешт не только этого не сделал, но и подписал новый контракт с Москвой о дополнительных объемах российского газа.

Премьер-министр Виктор Орбан и главы МИД Венгрии Петер Сийярто постоянно показывают свою приверженность Кремлю. С начала войны в Украине власти страны делают заявления, противоречащие общей позиции ЕС о поддержке Киева.

В частности, по данным СМИ, Виктор Орбан в письме Путину поздравил российского диктатора с "победой на выборах".

В письме венгерский премьер-министр назвал поддержку диалога необходимым условием для скорейшего урегулирования конфликта в Украине. Он подчеркнул, что Венгрия готова расширить сотрудничество с Россией в областях, где это возможно по международному праву.

Как ранее писал OBOZ.UA, Венгрия заблокирует передачу Украине доходов от арестованных российских активов. Предложение Еврокомиссии передать Украине 90% доходов от активов РФ поддерживает большинство стран ЕС, однако одного голоса Венгрии достаточно для того, чтобы остановить передачу. Поэтому принять решение на саммите не удастся.

Как стало известно ранее, в ЕС разработали законопроект о направлении доходов российского центрального банка в Украину. Предложение предполагает, что Украина станет получать средства с июля. Средства пойдут на поставку оружия, развитие оборонной промышленности.

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