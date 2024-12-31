Сильное задымление, взрывы и пожар: Силы обороны поразили очередную нефтебазу оккупантов

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили поражение в ночь на 31 декабря очередной российской нефтебазы. Мощная "бавовна" посетила нефтебазу "Ярцевская" в Смоленской области, там вспыхнул мощный пожар.

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Поражения произвели воины Сил специальных операций во взаимодействии с побратимами из Сил беспилотных систем и других составляющих Сил обороны Украины. Подробности раскрыли в Telegram-канале Генштаба.

"Сегодня ночью подразделения Сил специальных операций во взаимодействии с Силами беспилотных систем ВС Украины и другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по нефтебазе "Ярцевская" в Смоленской области РФ. На объекте зафиксированы мощные взрывы и пожар, наблюдается сильное задымление. По имеющейся информации, вспыхнули резервуары с нефтепродуктами. Известно, что база использовалась, в том числе, и для обеспечения российской оккупационной армии", – говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что детали о последствиях боевой работы украинских воинов для государства-агрессора России еще выясняются. Там также пообещали россиянам, что эта "бавовна" был далеко не последней.

"Поражение важных объектов врага будет продолжаться до прекращения Российской Федерацией вооруженной агрессии против Украины. Продолжение следует", – пообещали в ГШ ВСУ.

Напомним, недра 31 декабря стало известно, что в России вспыхнула нефтебаза под Смоленском.

Россияне пожаловались на атаку БпЛА и публиковали кадры охваченной огнем нефтебазы в городе Ярцево. Власти региона подтвердили чрезвычайное событие на "объекте топливно-энергетического комплекса", но уверяли, что они стали следствием падения "обломков" якобы сбитого дрона.

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