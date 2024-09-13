Силы обороны истощают врага по всей линии фронта и в тылу: произошло 122 боевых столкновения – Генштаб

Российские оккупационные войска продолжают штурмы позиций украинских защитников в попытках улучшить свое тактическое положение. На сегодняшний день наиболее горячим является Кураховское направление, отмечает Генштаб ВСУ. Также на Покровском направлении "сохраняется высокая интенсивность боевых действий".

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Как отмечено в сводке Генштаба по состоянию на 22.00 12 сентября, уже зафиксировано 122 боевых столкновения на всех участках фронта. За сутки захватчики нанесли по Украине удар одной ракетой Искандер-М, 59 авиаударов и сбросили 81 КАБ.

Также в течение суток оккупанты атаковали с воздуха 751 дроном-камикадзе. Вместе с тем враг совершил 3391 обстрел по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении оккупанты в течение дня трижды безуспешно атаковали в районе Волчанска.

Восемь раз враг штурмовал позиции украинских военных на Купянском направлении, в районах Синьковки, Колесниковки и Лозовой. Вблизи Стельмаховки продолжается бой.

В Лиманском направлении российские захватчики 6 раз пытались продвинуться в районах Невского и Дружелюбовки. Защитники Украины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери.

На Северском направлении противник совершил 5 атак, основные усилия он концентрировал в районе Верхнекаменского. Два боестолкновения здесь еще продолжаются.

На Краматорском направлении враги пытались вклиниться в нашу оборону в районе Временного Яра и населенного пункта Ступочки. Ситуация под контролем украинских военных.

На Торецком направлении агрессоры пять раз атаковали при поддержке авиации вблизи Торецка, Нелиповки и в районе Нью-Йорка. Пока еще два боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Количество боеприкосновений возросло до 32. Захватчики продолжают давить на наши позиции вблизи Воздвиженки, Новоалександровки, Зеленого Поля, Новотроицкого, Гродовки, Новогродовки, Селидового и Михайловки. Нашими защитниками на данный момент отбиты 28 атак. Основные усилия сегодня враг прикладывал в районе Гродовки и Новогродовки, где произошло около 50 процентов всех столкновений.

Предварительно потери агрессора здесь за день составили 377 коккупантов убитыми и ранеными. Также уничтожен один танк, две боевые бронированные машины, три артиллерийские системы, 10 автомобилей, в то же время повреждены еще три танка и четыре артиллерийские системы.

На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается 48 боевых столкновений разной интенсивности. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Константиновка и Георгиевки, где произошло около 75 процентов всех боев. Кроме того, враг атаковал в сторону Украинского, Александрополя и Желаемого Первого.

Предарительно потери врага на этом направлении за сутки составили 105 захватчиков убитыми и ранеными. Уничтожены два танка, 11 боевых бронированных машин и два автомобиля, также поврежден еще один танк и 11 БМП.

На Времиевском направлении сегодня агрессор при поддержке авиации пять раз штурмовал передний край нашей обороны в районах Водяного и Золотой Нивы. Украинские воины остановили три вражеских штурма, еще два боя продолжаются.

На Приднепровском направлении шесть попыток врага взять позиции наших воинов потерпели неудачу.

"Отдельно стоит отметить воинов 46-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ и 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского, которые мужественно держат позиции, умело отражают вражеские атаки, нанося захватчикам ощутимые потери", – отметили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине за прошедшие сутки еще 1270 российских захватчиков стали "трехсотыми" и "двухсотыми". Кроме того, Силы обороны нашей страны отменяли более сотни единиц техники и вооружения РФ, в том числе 73 артсистемы.

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