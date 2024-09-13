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Силы обороны истощают врага по всей линии фронта и в тылу: произошло 122 боевых столкновения – Генштаб

Михаил Левакин
War
4 минуты
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Силы обороны истощают врага по всей линии фронта и в тылу: произошло 122 боевых столкновения – Генштаб

Российские оккупационные войска продолжают штурмы позиций украинских защитников в попытках улучшить свое тактическое положение. На сегодняшний день наиболее горячим является Кураховское направление, отмечает Генштаб ВСУ. Также на Покровском направлении "сохраняется высокая интенсивность боевых действий".

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Как отмечено в сводке Генштаба по состоянию на 22.00 12 сентября, уже зафиксировано 122 боевых столкновения на всех участках фронта. За сутки захватчики нанесли по Украине удар одной ракетой Искандер-М, 59 авиаударов и сбросили 81 КАБ.

Также в течение суток оккупанты атаковали с воздуха 751 дроном-камикадзе. Вместе с тем враг совершил 3391 обстрел по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении оккупанты в течение дня трижды безуспешно атаковали в районе Волчанска.

Силы обороны истощают врага по всей линии фронта и в тылу: произошло 122 боевых столкновения – Генштаб

Восемь раз враг штурмовал позиции украинских военных на Купянском направлении, в районах Синьковки, Колесниковки и Лозовой. Вблизи Стельмаховки продолжается бой.

Силы обороны истощают врага по всей линии фронта и в тылу: произошло 122 боевых столкновения – Генштаб

В Лиманском направлении российские захватчики 6 раз пытались продвинуться в районах Невского и Дружелюбовки. Защитники Украины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери.

Силы обороны истощают врага по всей линии фронта и в тылу: произошло 122 боевых столкновения – Генштаб

На Северском направлении противник совершил 5 атак, основные усилия он концентрировал в районе Верхнекаменского. Два боестолкновения здесь еще продолжаются.

Силы обороны истощают врага по всей линии фронта и в тылу: произошло 122 боевых столкновения – Генштаб

На Краматорском направлении враги пытались вклиниться в нашу оборону в районе Временного Яра и населенного пункта Ступочки. Ситуация под контролем украинских военных.

Силы обороны истощают врага по всей линии фронта и в тылу: произошло 122 боевых столкновения – Генштаб

На Торецком направлении агрессоры пять раз атаковали при поддержке авиации вблизи Торецка, Нелиповки и в районе Нью-Йорка. Пока еще два боестолкновения продолжаются.

Силы обороны истощают врага по всей линии фронта и в тылу: произошло 122 боевых столкновения – Генштаб

На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Количество боеприкосновений возросло до 32. Захватчики продолжают давить на наши позиции вблизи Воздвиженки, Новоалександровки, Зеленого Поля, Новотроицкого, Гродовки, Новогродовки, Селидового и Михайловки. Нашими защитниками на данный момент отбиты 28 атак. Основные усилия сегодня враг прикладывал в районе Гродовки и Новогродовки, где произошло около 50 процентов всех столкновений.

Силы обороны истощают врага по всей линии фронта и в тылу: произошло 122 боевых столкновения – Генштаб

Предварительно потери агрессора здесь за день составили 377 коккупантов убитыми и ранеными. Также уничтожен один танк, две боевые бронированные машины, три артиллерийские системы, 10 автомобилей, в то же время повреждены еще три танка и четыре артиллерийские системы.

На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается 48 боевых столкновений разной интенсивности. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Константиновка и Георгиевки, где произошло около 75 процентов всех боев. Кроме того, враг атаковал в сторону Украинского, Александрополя и Желаемого Первого.

Силы обороны истощают врага по всей линии фронта и в тылу: произошло 122 боевых столкновения – Генштаб

Предарительно потери врага на этом направлении за сутки составили 105 захватчиков убитыми и ранеными. Уничтожены два танка, 11 боевых бронированных машин и два автомобиля, также поврежден еще один танк и 11 БМП.

На Времиевском направлении сегодня агрессор при поддержке авиации пять раз штурмовал передний край нашей обороны в районах Водяного и Золотой Нивы. Украинские воины остановили три вражеских штурма, еще два боя продолжаются.

Силы обороны истощают врага по всей линии фронта и в тылу: произошло 122 боевых столкновения – Генштаб

На Приднепровском направлении шесть попыток врага взять позиции наших воинов потерпели неудачу.

Силы обороны истощают врага по всей линии фронта и в тылу: произошло 122 боевых столкновения – Генштаб

"Отдельно стоит отметить воинов 46-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ и 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского, которые мужественно держат позиции, умело отражают вражеские атаки, нанося захватчикам ощутимые потери", – отметили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине за прошедшие сутки еще 1270 российских захватчиков стали "трехсотыми" и "двухсотыми". Кроме того, Силы обороны нашей страны отменяли более сотни единиц техники и вооружения РФ, в том числе 73 артсистемы.

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