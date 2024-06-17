Силы обороны истощают врага по всей линии фронта: произошло 119 боевых столкновений – Генштаб

На поле боя в Украине в течение понедельника, 17 июня, произошло 119 боевых столкновений – больше всего на Покровском направлении в Донецкой области. Российские оккупационные войска пытаются отыскать слабые места в обороне украинских бойцов, а ВСУ со своей стороны наносят врагу огневое поражение, истощая по всей линии фронта.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 22:00 17 июня, опубликованном в Telegram. Там сообщили, что за сутки наши воины поразили 13 районов сосредоточения личного состава армии РФ.

Оккупанты нанесли по Украине два ракетных удара и 32 авиационных удара. Враг применил 39 КАБов и 475 дронов-камикадзе. Также россияне совершили около 2600 обстрелов по позициям ВСУ и населенным пунктам из ствольной и реактивной артиллерии, минометов, стрелкового оружия и вооружения боевых машин.

На Харьковском направлении произошло 14 атак врага в районе Волчанска и одна возле Липцев. В Волчанске отражены 10 вражеских штурмов. Ситуация остается напряженной – продолжаются бои на четырех локациях. ВСУ усиливают оборонительные позиции и рубежи.

На Купянском направлении зафиксировано 14 боестолкновений. Силы обороны отразили 9 атак противника около Синьковки и одну атаку в районе Степной Новоселовки. Продолжаются боевые действия возле Песчаного, Берестового и Степной Новоселовки. Ситуация контролируется.

На Лиманском направлении количество боестолкновений достигло 13. Оккупанты пытались продвинуться в районах Грековки, Макеевки, Тернов, Торского и Серебрянского леса. Восемь атак отбиты, продолжаются бои у Грековки, Тернов и в Серебрянском лесу. Наши воины осуществляют меры по наращиванию устойчивости обороны.

На Краматорском направлении штурмовые действия врага вблизи Клищиевки успеха не имели. Продолжаются боестолкновения в районах Григоровки и Часового Яра.

На Покровском направлении обстановка остается горячей – враг пытается отыскать слабые места в нашей обороне, предпринимает попытки непрерывными штурмовыми действиями вклиниться в боевые порядки украинских подразделений. Сегодня армия РФ совершила 42 атаки, 32 из которых отбиты. Продолжаются бои в районах Новоалександровки, Евгеньевки, Новоселовки Первой, Яснобродовки и Сокола. Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения противника.

Предварительные потери агрессора за сутки на Покровском направлении составили около 300 оккупантов убитыми и ранеными. Уничтожены одна боевая бронированная машина, четыре автомобиля и три вражеских пушки.

На Кураховском направлении произошло 11 боевых столкновений. Оккупанты концентрируют усилия в направлении Красногоровки, где три их атаки отбиты, четыре еще продолжаются. У Георгиевки и Прасковьевки активность врага успеха не достигла. Принимаются меры по недопущению продвижения оккупантов.

В Приднепровском направлении российский агрессор трижды атаковал наши подразделения на левом берегу Днепра. Успеха не имел.

Как сообщал OBOZ.UA, в ходе боев 16 июня Силы обороны Украины уничтожили 78 единиц военной техники и вооружения оккупационных войск РФ. В ряды "груза-200/300" отправили по меньшей мере 1080 захватчиков. По приблизительным подсчетам, с начала полномасштабной войны на украинской земле положили около 527 390 живых сил страны-агрессора.

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