Силы обороны истощают врага по всей линии фронта: произошло 97 боевых столкновений – Генштаб

В Украине 28 июля, в 886 сутки полномасштабной войны, произошло 97 боевых столкновений. Наиболее активной армией России была на Покровском направлении.

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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке по состоянию на 22:00 сообщил, что захватчики за воскресенье нанесли по нашей территории удары двумя ракетами и 66 авиаударов, сбросив 105 КАБ. Кроме этого, задействовали 611 дронов-камикадзе и совершили более 3400 обстрелов.

"Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, наносят ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта", – заверил Генштаб.

На Харьковском направлении россияне четыре раза атаковали неподалеку от Глубокого и Волчанска. Вблизи последнего одно боестолкновение еще продолжалось (по состоянию на 22:00).

На Купянском направлении противник провел атаку у Новоосинового. Бой еще продолжался. Ситуация под контролем, заявил Генеральный штаб.

На Лиманском направлении было 13 вражеских атак вблизи Новосергеевки, Макеевки, Тернов, Новосадового, Торского. Семь атак уже отбили, шесть продолжались.

На Северском направлении во время семи боевых столкновений украинские защитники остановили шесть атак в районах Ивано-Дарьевки и Спорного. Один бой еще не закончился.

На Краматорском направлении противник совершил семь наступательных действий вблизи Васюковки, Часова Яра, Ивановского, Клещиевки, Григоровки. Силы обороны отбили шесть атак, еще одна продолжалась в районе Часова Яра.

На Торецком направлении ВС РФ 15 раз атаковали у Зализного, Нью-Йорка, Пивничного. 12 боев завершены, еще три продолжались.

На Покровском направлении захватчики уже 36 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Тимофеевка, Зеленое Поле, Новоалександровка, Ивановка, Желанное, Новоселовка Первая, Калиново, Яснобродовка. Силы обороны отразили 23 атаки, 13 еще продолжались.

По уточненной информации, за воскресенье на этом направлении было обезврежено 206 оккупантов, 56 из них – безвозвратно. Также уничтожены танк, гаубица Д-30, два БПЛА разных видов и три единицы автотранспорта. Повреждены два танка, шесть единиц артиллерийских систем и один транспорт.

На Кураховском направлении враг четыре раза атаковал у Красногоровки и Георгиевки. Три атаки отбиты, одна еще продолжалась.

На Времивском направлении захватчики вели наступательные действия в сторону Константиновки. Два боя до сих пор продолжались.

На Гуляйпольском направлении подразделения наших войск отражали две вражеские атаки недалеко от Гуляйполя, где (на 22:00) еще продолжалось одно боестолкновение.

На Ореховском направлении оккупанты трижды штурмовали неподалеку от Малой Токмачки и Новоандреевки. В результате боев потерпели поражение, заявили в ГШ ВСУ.

На Приднепровском направлении одна атака оккупантов на позиции наших подразделений на левобережье Днепра также не имела успеха. В других направлениях ситуация без особых изменений.

В Генштабе отметили воинов 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко. Они эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, уже до конца лета Украина может получить на вооружение долгожданные истребители F-16. Однако в The Washington Post предположили, что эти самолеты вряд ли принесут существенные изменения на поле боя.

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