Долгожданные F-16 могут ничего не изменить для Украины на поле боя – The Washington Post

Уже в ближайшие недели Украина может получить на вооружение долгожданные истребители F-16. Однако ряд украинских и западных чиновников уверены, что эти самолеты вряд ли принесут существенные изменения на поле боя.

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Аналитики констатируют, что истребителей прибудет слишком мало, а у страны-агрессора России остается много средств ПВО, способных уничтожать эти самолеты. Об этом говорится в материале The Washington Post.

На Западе говорят, что первые F-16 в украинском небе, вероятно, будут служить для усиления противовоздушной обороны, а не наносить удары по российским сухопутным войскам на фронте. Также аналитики утверждают, что F-16 вряд ли будут использовать близко к линии фронта, поэтому американские истребители не смогут сдерживать атакующие российские самолеты.

Представитель министерства обороны Украины на условиях анонимности рассказал, что десятки пилотов были привлечены к обучению полетам на F-16. Впрочем ограниченное количество инструкторов и учебных центров вынуждает Украину отправлять по одной группе пилотов и инженерно-технического персонала за раз. Кроме того, работе с самолетом предшествуют месяцы уроков английского языка для изучения ключевой терминологии.

По информации The Washington Post, Украине будет сложно защитить F-16 на земле, поскольку все украинские аэродромы находятся в зоне досягаемости российских ракет. При этом в украинском оборонном ведомстве заявили, что невозможно построить крытые бетонные ангары для полной защиты самолетов в военное время.

Кроме того, высокопоставленный украинский военный чиновник рассказал, что Россия готовится к тому, что Украина получит F-16. В частности, в конце прошлого года оккупанты запустили несколько ракет с муляжами боеголовок из системы противовоздушной обороны С-400 в Джанкое. По его словам, ракеты достигли города Кременчуг, который находится на расстоянии более 320 километров. Таким образом, РФ, вероятно, испытывает дальность действия С-400 для уничтожения самолетов.

Недавно государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Дания и Нидерланды начали процесс передачи Украине первых самолетов F-16. Истребители уже находятся на пути в нашу страну.

При этом ранее сообщалось, что первые прибывшие в Украину истребители F-16, вероятно, будут пробной партией, которая будет отрабатывать усиление противовоздушной обороны наших критических объектов на западе или на востоке.

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