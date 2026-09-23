Силы обороны нанесли удар по пунктам управления БПЛА и складу "Рубикона" — Генштаб

В Донецкой и Луганской областях 22 сентября и в ночь на 23 сентября Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских войск. Речь идет, в частности, о пунктах управления БПЛА, складе беспилотников и месте сосредоточения личного состава.

Видео дня

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в официальном Telegram-канале. Там отметили, что цели поражались в нескольких районах Донецкой и Луганской областей.

В частности, в районах Новоселовки Первой и Дачного в Донецкой области были поражены пункты управления БПЛА противника.

Вблизи Волновахи Донецкой области был поражен склад БПЛА подразделения "Рубикон".

Кроме того, Силы обороны нанесли удары по объектам материально-технического обеспечения российских войск. В районе Кундрюче в Луганской области был поражён склад горюче-смазочных материалов, а в районах Горняка и Великой Шишовки в Донецкой области – склады материально-технических средств.

В районе Красногоровки Донецкой области поражено место сосредоточения живой силы подразделения БПЛА.

Главные истории дня

В Генштабе отметили, что работа по ключевым военным целям противника продолжается.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 21 сентября Силы беспилотных систем нанесли удар по российскому дронопорту "Цимбулово" в Орловской области РФ. На территории объекта обнаружили повреждения бункеров, ангаров и площадки, где беспилотники готовили к запуску.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!