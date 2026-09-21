Силы обороны Украины нанесли удар по дронопорту «Цимбулово» в Орловской области РФ: военные показали последствия. Фото

21 сентябрясилы беспилотных систем нанесли удар по российскому дронопорту "Цимбулово" в Орловской области РФ. На территории объекта были зафиксированы повреждения бункеров, ангаров и площадки, где беспилотники готовили к запуску.

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Спутниковые снимки последствий удара опубликовал OSINT-Telegram-канал "Абсолютно надежный источник". Аналитики отметили, что два попадания пришлись непосредственно на бункеры: в одном случае боеприпас проник внутрь сооружения, а в другом взрыв произошел на поверхности.

Поражение объекта

На обнародованных снимках отдельно обозначены места поражения и возгорания. Также видны участки, где после удара остались обломки беспилотников.

"Поражение дронопорта "Цимбулово" 21 сентября 2026 года. На снимке видно попадание в бункеры (1 с проникновением – 53.371570,35.794830, 1 с поверхностным взрывом – 53.368821,35.793570)", – говорится в сообщении OSINT-канала.

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По данным аналитиков, на территории дрон-порта также зафиксировали несколько попаданий с последующей детонацией. Они привели к повреждению ангаров.

Что видно на снимках

Отдельно зафиксирована площадка подготовки БПЛА к запуску. Там аналитики идентифицировали обломки сгоревших беспилотников. На одном из спутниковых снимков также обозначено место размещения дронов "Герань-5".

"Также зафиксировано несколько попаданий с детонацией, повреждения ангаров и обломки сгоревших БПЛА на площадке подготовки БПЛА к запуску — 53.362805,35.826652", — отметили в OSINT-канале.

"Цимбулово" расположено в Орловской области РФ. Российские войска используют этот объект для хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников. В частности, там размещаются БПЛА семейства "Герань", к которому относятся дроны, созданные на основе иранских Shahed, а также новые российские реактивные модификации.

Это не первая атака на объект, о которой писал OBOZ.UA. 30 августа украинские военные уже поразили несколько пусковых установок на территории дрон-порта. После той атаки "Цимбулово" сохраняло способность осуществлять запуски беспилотников.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Орловской области России, рядом с селом Цимбулова, военные страны-агрессора развернули базу пусковых установок для запусков новейших реактивных беспилотников. Речь идет о дронах типа "Герань-3/4" и "Герань-5". В свою очередь OSINT-сообщество "Стратегическая авиация РФ" показало спутниковые снимки указанной базы для запуска реактивных БПЛА.

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