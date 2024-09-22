Силы обороны обезвредили еще 1500 оккупантов и 53 ББМ врага – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили примерно 282 единицы вражеского вооружения и техники. В боях защитники отменяли около 1500 военнослужащих армии РФ.

Видео дня

Ныне общие потери живой силы агрессора составляют 642 420 захватчиков убитыми и ранеными. Обновленную информацию 22 сентября обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных возникла потребность корректировки некоторых позиций общих потерь врага – крылатых ракет. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме", – пояснили в ведомстве.

Накануне бойцы обезвредили 63 артиллерийские системы (всего 18 333), 52 боевые бронированные машины (17 222), 22 танка (8768), две РСЗО (1195) оккупационных сил.

В небе защитники сбили 67 российских БПЛА оперативно-тактического уровня (всех 15 628). В металлолом превратили также 57 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 25 023), 19 – спецтехники (3144).

С начала полномасштабной войны Силы обороны Украины сбили 2595 крылатых ракет, 369 самолетов и 328 вертолетов, уничтожили 949 средств ПВО, 28 кораблей/катеров и подлодку войск РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские разведчики, которых называют "охотниками за российскими кораблями", уже уничтожили или повредили около двух десятков российских судов с помощью морских дронов Magura V5. Первым из них был поражен разведывательный корабль "Иван Хурс".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!