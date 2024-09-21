'Атаковал его трижды': командир спецподразделения морских дронов ГУР рассказал, какой корабль удалось поразить первым

Украинские разведчики, которых называют "охотниками за российскими кораблями", уже уничтожили или повредили около двух десятков судов противника с помощью морских дронов Magura V5. Первым из них был поражен разведывательный корабль "Иван Хурс".

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Впервые морским дроном по нему ударили 24 мая 2023 года. Об этом "Радио Свобода" рассказал командир спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины Group 13 с позывным "Тринадцатый".

"Иван Хурс" – это современный российский корабль, оснащенный разнообразными комплексами радиотехнической разведки, радиоэлектронной борьбы и системами связи для обеспечения управления флотом.

Спецназначители ГУР выследили его за 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. Корабль преследовали около шести часов. Российские военные пытались отбить атаку, так что из трех бортов до цели дошел только дрон "Тринадцатого".

"Тогда я атаковал его трижды, но он у меня терял связь перед самым входом на поражение. То есть, первый раз захожу на атаку, почти уже финиш – связь потерялась. Потом восстановился, я совсем с другой стороны. Снова берем борт, снова точно так же происходит. И только в третий раз мы смогли его поразить. Эмоции тогда были двоякие, потому что если бы с одной стороны – это была радость, с другой – он не утонул, было жаль, но это были первые шаги", – вспоминает командир.

Напомним, что во время массированного удара по военным объектам российских захватчиков во временно оккупированном Крыму в ночь на 24 марта Силы обороны поразили несколько российских военных кораблей. Среди них – средний разведывательный корабль "Иван Хурс".

Позже в сети показали фото поврежденных кораблей ЧФ Российской Федерации в бухте временно оккупированного Севастополя. Среди них – два больших десантных корабля, а также "Иван Хурс".

Как сообщал OBOZ.UA, за почти полтора года украинские ударные безэкипажные морские дроны Magura V5 поразили 18 судов Черноморского флота РФ, причем девять из них уничтожены безвозвратно. Благодаря небольшим размерам оккупанты обнаруживают их слишком поздно, к тому же для патрулирования акватории вблизи оккупированного Крыма враг активно привлекает авиацию, которую мог бы применять для боевых задач на фронте.

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