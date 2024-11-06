Силы обороны обезвредили еще 1250 оккупантов и 11 ББМ врага – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили примерно 150 единиц вражеского вооружения и техники. В боях защитники отминусовали около 1250 военнослужащих армии РФ

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Ныне общие потери живой силы агрессора составляют 702 900 захватчиков убитыми и ранеными. Обновленную информацию 6 ноября обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Накануне украинские воины сожгли еще шесть российских танков (всех 9214), а также 11 боевых бронированных машин (18 592), 20 артиллерийских систем (20 170).

С неба бойцы "приземлили" 57 вражеских беспилотников оперативно-тактического уровня (в общем 18 366). На земле вывели из строя 55 единиц автомобильной техники и автоцистерн (всего 28 333), одну – спецтехники (3588) оккупантов.

С начала полномасштабной войны Силы обороны уничтожили 2631 крылатую ракету, 1245 РСЗО, 996 средств ПВО, 369 самолетов, 328 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, по подсчетам Oryx, в октябре 2024 года ВС РФ понесли рекордные потери техники за последние два года полномасштабной войны в Украине. В общем оккупанты потеряли 695 единиц техники, которая была уничтожена, повреждена, брошена ими на поле боя или захвачена Силами обороны.

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