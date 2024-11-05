Россия в октябре понесла рекордные потери техники за последние два года войны – Oryx

В октябре 2024 года российская оккупационная армия понесла рекордные потери техники за последние два года полномасштабной войны в Украине. В целом оккупанты потеряли 695 единиц техники, которая была уничтожена, повреждена, брошена на поле боя или захвачена ВСУ.

Среди потерянной техники 253 БМП, 103 танка, 41 БТР, четыре самолета и один вертолет. Об этом сообщает Oryx.

По данным аналитиков, потери украинской армии за октябрь намного меньше. В частности, в течение месяца ВСУ потеряли 276 единиц техники, среди которой 47 БТР, 28 БМП, 21 танк и один самолет. Примечательно, что существенный рост потерь в технике армии РФ связан с высокими темпами наступления.

Такие данные свидетельствуют о том, что военно-политическое руководство России готово и дальше жертвовать техникой и живой силой ради того, чтобы захватить как можно больше украинской территории. Такая тактика привела к рекордным суточным потерям российской техники.

Стоит отметить, что больше месячных потерь, чем в октябре 2024 года, были у российской армии два года назад, в октябре 2022-го. Тогда бойцы ВСУ уничтожили 1032 единицы вражеской техники, а в сентябре 2022 года потери техники оккупантов были рекордными – 1179 единиц.

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Несмотря на огромные потери, в октябре 2024-го россияне имели определенный успех на фронте. Данные украинского OSINT-проекта DeepState свидетельствуют, что за неделю с 28 октября по 3 ноября оккупанты смогли захватить 172 кв. км территории Украины, а неделей ранее – 196 кв. км.

Напомним, украинские воины за сутки 4 ноября "денацифицировали" 1260 российских захватчиков. Общие боевые потери врага в живой силе превысили 701 тыс. человек.

Ранее стало известно, что за прошедшую неделю РФ потеряла более 10 тысяч военных и около 70 танков. В общей сложности "демилитаризованы" 1550 единиц военной техники и вооружений.